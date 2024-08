O secretário-geral do PSD abriu a Universidade de Verão do PSD esta segunda-feira a rejeitar a ideia de que o Governo tenha uma gestão do “dia a dia” e que esteja a “governar para eleições”. Hugo Soares disse que, embora não tenha nada contra as várias horas de comentário político nas televisões, causa-lhe uma profunda “indignação” que digam que “ Luís Montenegro é muito parecido com Costa e com o PS”.

O secretário-geral do PSD tentou passar a mensagem de que o Governo mudou o “paradigma” porque decide, comentando a própria forma física. “Chega de os governos, e permitam-me a expressão que até nem tenho muito, empurrarem com a barriga os problemas. ”

Sem nunca se referir diretamente ao referendo à imigração do Chega, Hugo Soares defendeu que é preciso atrair mão de obra e receber os imigrantes com humanidade. O secretário-geral do PSD diz que o partido é “moderado”, que “não é daqueles que acham que devem entrar todos”, nem “daqueles que acham que não pode entrar ninguém ou que só entram aqueles que são parecidos com eles”.

Quanto à saúde, Hugo Soares regozija-se por todas as manhãs haver noticiários que comunicam as urgências de obstetrícia fechada porque essa informação, bem como a Linha SNS Grávida, permitem que as grávidas evitem o “vexame de esbarrar com o nariz na porta”. Este comunicar com “transparência”, defende o líder parlamentar do PSD, é o que melhor defende as futuras mães já que é “impossível ter todas as urgências abertas” neste período.

Da mesma forma que Luís Montenegro o tinha feito na Festa do Pontal, Hugo Soares elencou várias medidas, como a valorização das carreiras da função pública, que considera que são a prova que o Governo toma medidas estruturais.