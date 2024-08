Marcelo Rebelo de Sousa é um dos oradores com mais presenças na Universidade de Verão (UV) do PSD mas, ao contrário do que em fez alguns anos dos seus mandatos, desta vez não irá presencialmente a Castelo de Vide. Ainda assim, o Presidente da República vai responder por escrito a perguntas dos alunos à distância. E se Luís Marques Mendes vai ser orador e deslocar-se presencialmente ao evento do PSD, a outra potencial candidata presidencial lançada pelo secretário-geral Hugo Soares nos últimos dias vai participar na mesma modalidade de Marcelo: vai responder às perguntas de alunos à distância.

O presidente da câmara de Lisboa, que também já participou como orador, ficou este ano de fora, mas irá igualmente responder aos alunos à distância. Como figuras extra-partidárias, vão ainda responder às questões à distância a judoca e medalhada olímpica Patrícia Sampaio (que se junta a Fernando Pimenta, que vai presencialmente a Castelo de Vide) e também o jornalista José Milhazes.

Como o Observador adiantou na última semana um dos momentos altos da Universidade de Verão do PSD será a revelação do nome do novo comissário, ou comissária, que irá discursar no próximo sábado. Para já, continua a ser apresentado como “convidado-surpresa”.