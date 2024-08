Artigo em atualização

Luís Montenegro coloca como meta vencer as próximas autárquicas e defende um candidato presidencial que surja dos quadros do PSD. O perfil definido pelo presidente social-democrata, na moção de estratégia global, exclui assim apoio a candidatos como Paulo Portas, Santana Lopes ou Gouveia e Melo, mas tem uma definição que pode encaixar em potenciais candidatos como Marques Mendes, Leonor Beleza e até Durão Barroso — todos nomes já testados em sondagens.

Luís Montenegro destaca que as presidenciais são “uma eleição unipessoal, onde as candidaturas surgem da vontade individual das personalidades que se propõem a desempenhar a função de Presidente da República.”

Apesar de defender que “as candidaturas não devem nascer nos partidos, o que não quer dizer que os partidos as não possam apoiar e até estimular.” O PSD vai, por isso, seguir “a tradição de aguardar as disponibilidades eventuais de militantes do partido com apetência e qualificação pessoal e política para o cargo.”

Na moção, Montenegro escreve que “há seguramente nos nossos quadros partidários, militantes com notoriedade e conhecimento profundo e transversal do país, das políticas públicas, das instituições democráticas e cívicas, da realidade geopolítica internacional, da nossa participação na Organização das Nações Unidas, na União Europeia, na Nato, na CPLP e em todas as plataformas internacionais em que intervimos.” Para o primeiro-ministro estás são “personalidades que dão garantias de isenção e competência para cumprir as responsabilidades que a Constituição da República atribui ao mais alto magistrado da Nação.”

Montenegro tenta baixar as expectativas e uma vitória, lembrando que atualmente há “uma situação particularmente exigente, porquanto no final do mandato do atual Presidente cumprir-se-ão 20 anos de mandatos de militantes e antigos presidentes do PSD na Presidência da República.”

Montenengro diz que corre, no entanto, a favor do PSD “a forma como quer o Professor Aníbal Cavaco Silva quer o Professor Marcelo Rebelo de Sousa exerceram o seu magistério sem qualquer preferência partidária e com total imparcialidade e independência.”