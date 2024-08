Desde que a princesa de Gales anunciou que ia fazer tratamentos de quimioterapia e que estaria afastada da vida pública por tempo indeterminado só se deixou ver pelos súbditos quatro vezes e a mais recente foi este domingo. Os príncipes de Gales estão na Escócia com os reis nas tradicionais férias da família real e foram todos vistos a caminho da igreja este domingo de manhã.

Kate foi fotografada no interior de um carro ao lado do príncipe William, que estava a conduzir. Segundo o Telegraph, o príncipe George seguia também no banco de trás do carro. O casal seguia a caminho da igreja de Crathie Kirk, em Balmoral. Outros membros da família real também foram fotografados no interior de veículos a caminho do serviço religioso, como por exemplo os reis, Carlos III e Camila. A família real foi recebida por uma guarda de honra do 5º batalhão do regimento real da Escócia.

A princesa de Gales estava a usar um casaco em padrão príncipe de gales que parecia ser em tons de bege e um chapéu castanho com penas de lado sobre o seu cabelo comprido solto pelas costas.

A contagem das aparições da princesa de Gales durante 2024 é rápida e fácil, uma vez que, desde que foi submetida a uma cirurgia abdominal no mês de janeiro, Kate tem estado afastada da vida pública. A princesa partilhou um vídeo em março no qual explicava que estava a fazer tratamentos de quimioterapia preventiva e que iria manter a sua agenda oficial em pausa. No início de junho viria a anunciar a sua presença na parada militar que marca o aniversário do Rei e o público viu-a com grande expectativa na Trooping the Colour ao lado de Carlos III. Depois a princesa de Gales viria a estar na final do torneio de Wimbledon, em julho, e aparecer num vídeo de celebração e agradecimento à equipa britânica que participou nos Jogos Olímpicos, em agosto.

A ida de Kate à Escócia já tinha sido noticiada pela imprensa britânica como a maior viagem da princesa desde que foi anunciado o seu delicado estado de saúde. A família dos príncipes de Gales continua assim a cumprir a tradição que o Rei decidiu manter depois de Isabel II, passar uma larga temporada de férias de verão na Escócia.