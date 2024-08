Afonso Dubraz, Jura, Syro, Expensive Soul, Rui Veloso e Nuno Ribeiro vão estar em concerto nas Festas do Sítio da Nazaré, que se realizam entre os dias 4 e 8 de setembro, divulgou esta segunda-feira o município.

Pelo palco principal dos concertos vão passar Afonso Dubraz e Jura, no dia 4, Syro, no dia 5, Expensive Soul, no dia 6, Rui Veloso, no dia 7, e Nuno Ribeiro, no dia 8, de acordo com o programa divulgado pela Câmara Municipal da Nazaré, no distrito de Leiria.

Os festejos, a decorrer no Parque Atlântico, no Sítio da Nazaré, integram também o habitual espaço dedicado a divertimentos, com carrosséis, carrinhos de choque e rulotes, tasquinhas e exposição de atividades económicas.

O programa integra, no último dia, as comemorações do feriado concelhio, das quais se destaca a tradicional missa solene seguida de procissão e bênção do mar.

As festas são organizadas por uma comissão, que integra o município, a Associação Comercial, Industrial e de Serviços da Nazaré, a Biblioteca de Instrução e Recreio, a Liga dos Amigos de Fanhais e o Centro Social da Freguesia de Famalicão.

A parceria visa “assegurar otimização e elevação” da organização e funcionamento das festas, “cativar mais comércio e divertimentos públicos, assim como merecer o agrado e satisfação dos munícipes”, refere o protocolo estabelecido entre as várias entidades organizadoras.

No âmbito do acordo, o município transferiu 98.400 euros para a associação comercial para as despesas do evento.

Após a conclusão das festividades, e a aferição global de todas as receitas e despesas, o resultado líquido vai ser dividido de forma proporcional de acordo com as responsabilidades de cada parte envolvida.