O Open House Arqueologia vai regressar a Lisboa no fim de semana de 14 e 15 de setembro, abrindo as portas a mais de 40 sítios, de Belém ao Beato, com entradas gratuitas, anunciou esta segunda-feira a organização.

Nesta 3.ª edição, o evento – que revela as várias camadas históricas da capital – é organizado pelo Museu de Lisboa – Teatro Romano, e tem prevista mais de uma centena de visitas, revelando vestígios que vão desde estruturas da Idade do Ferro no Castelo de São Jorge à antiga Fábrica de Moagem da Manutenção Militar.

A entrada nas reservas e no laboratório de conservação do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática também estão no programa desta iniciativa que propõe uma viagem no tempo, desde a Pré-História até quase à contemporaneidade, incluindo locais que apresentam vestígios arqueológicos da época romana e medieval.

Casas particulares, parques de estacionamento, lojas, hotéis e museus são outros dos espaços incluídos nos percursos de visitas que estão sujeitas a marcações através do endereço openhousearqueologia@museudelisboa.pt.

O Open House Arqueologia recebe nas suas edições o apoio de especialistas que ajudam os visitantes a interpretar este património, numa iniciativa que tem como objetivo “permitir a compreensão da história e ver de perto antigos vestígios que ficaram aprisionados no solo, abrindo as portas de alguns espaços” com pouco acesso público, sublinha ainda a organização, em comunicado.

O Museu Nacional de Arqueologia, que atualmente se encontra encerrado para obras, vai associar-se ao evento e acolhe, no âmbito das obras de remodelação, os visitantes interessados em conhecer a ala onde se instalou em 1903 para mostrar a evolução do monumento do século XVI até ao século XX.