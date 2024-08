O Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) alargou a mobilidade intercarreiras e intercategorias aos trabalhadores dos hospitais, com o objetivo de “reforçar a qualidade dos serviços de saúde” prestados à população, foi esta terça-feira divulgado.

Esta medida agora operacionalizada, através de orientação aos hospitais da região, irá permitir que os trabalhadores que aí trabalham vejam reconhecidas as suas competências e habilitações académicas que entretanto adquiriram, sempre numa lógica de otimização de recursos humanos e de eficácia e eficiência dos serviços envolvidos”, adianta o executivo açoriano em comunicado.

Segundo a nota da Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, com este alargamento da mobilidade intercarreiras pretende-se, “promover a valorização profissional e, em última instância, reforçar a qualidade dos serviços de saúde prestados à população dos Açores”.

O Governo Regional lembra que o Orçamento para este ano “veio concretizar um conjunto de compromissos” em benefício dos trabalhadores da Administração Pública Regional, “que visam corresponder às legítimas expectativas daqueles que, diariamente, com profissionalismo e empenho, servem a causa pública”.

Entre esses compromissos, adianta, está o alargamento aos trabalhadores dos hospitais da região da possibilidade de beneficiarem de mobilidades intercarreiras ou intercategorias.

A medida permite, à semelhança do que já acontece desde 2022 com os trabalhadores da Administração Pública Regional, que as instituições hospitalares, “reconhecendo o interesse público e a mais-valia para o serviço dessas mobilidades, e desde que os trabalhadores possuam as habilitações adequadas”, possam solicitar autorização para que transitem, em mobilidade, para carreiras ou categorias, em regra, de complexidade superior àquelas em que estão inseridos.