No que respeita ao mercado dos casamentos, o leque de opções é cada vez maior e há inúmeras variáveis que os noivos têm que considerar. O local do copo de água, o vestido, o fato, animação, fotografia e vídeo, decoração, lua-de-mel, maquilhagem e cabeleireiro, os convites… a checklist é infindável e o valor final pode ser assustador.

Nos Estados Unidos o custo médio de um casamento em 2023 foi de 35 mil dólares, mais cinco mil do que no ano anterior, segundo revela o site de casamentos The Knot. Mais de metade dos recém-casados (perto de 56%) disse ter usado cartões de crédito, feito empréstimos ou pedido dinheiro a familiares para pagar os casamentos e pouco menos de um terço (31%) afirmou que se arrependeram do valor que gastaram, de acordo com o The Hustle. Por cá, o casamentos.pt revela que os valores para um casamento tradicional oscilam entre os 15 mil e os 25 mil euros, mas é possível fazer a festa a preços mais convidativos.

Os vestidos e acessórios das noivas constituem uma fatia considerável no orçamento, mas já não precisa de ser assim. O mercado está constantemente a ajustar-se e as gerações mais novas — os Millennials e a geração Z — procuram opções mais económicas. Desta forma, há diversas marcas que inicialmente não eram voltadas para este nicho de mercado, mas que atualmente têm estado a criar algumas coleções bridal, com vestidos, sapatos e acessórios mais acessíveis do que aqueles que se encontram nas tradicionais lojas de noivas.

Nos últimos tempos, vários têm sido os designers de moda que têm aderido a esta tendência, incorporando opções para noiva ou lançando coleções cápsula, paralelamente às suas coleções principais. É exemplo disto a Marques’Almeida, marca sediada em Inglaterra, criada pelos portugueses Marta Marques e Paulo Almeida, que lançou recentemente uma coleção bridal, ainda que a sua principal aposta seja no segmento de homem, mulher e criança. A nova coleção surge com 17 peças, entre as quais se encontram vestidos, mas também sapatos, um colete, tops e um fato totalmente em branco, com preços que oscilam entre os 225 euros e os 980 euros.

Mas nem só a Marques Almeida aderiu ao nicho das noivas. Também o designer de moda Gonçalo Peixoto apostou recentemente neste segmento com uma coleção cápsula com oito peças, entre as quais se contam seis vestidos, um blazer com aplicação de flores e calças coordenadas, assim como a Sous, de Mariana Sousa. A designer criou a marca na sua Madeira natal, mas vive há três anos no Rio de Janeiro, onde tem uma equipa de bordadeiras que confeciona as peças. Mariana define a Sous como “uma marca de moda artesanal, com peças únicas, coleções-cápsulas, tudo feito à medida”. Recuperando o bordado Madeira, a marca apresenta peças em crochet e tricots, e lançou, a par de outras coleções-cápsula, uma dedicada às noivas, numa altura especial para a criadora, uma vez que a própria se casou recentemente.

As ofertas das lojas de fast fashion e ultra fast fashion

Desde lojas de ultra fast fashion como a Asos (com vestidos a partir de 78,99 euros) ou a Shein (cujo vestido mais barato custa pouco mais de 10 euros) às mais conhecidas lojas de fast fashion, muitas têm sido as marcas que têm apostado em bridal collections, ainda que o seu principal negócio não seja esse, mas sim o comércio de peças de roupa mais ‘casual’. São exemplo a Abercrombie & Fitch, onde se encontram diversos modelos de vestidos de noiva a partir de 120 euros, ou a Forever 21, que aposta maioritariamente em roupa de dormir e sapatos para noivas, tendo também alguns modelos de vestido, com preços a começar nos 25 euros.

Já para valores superiores (ainda que longe dos preços das lojas tradicionais de noivas) há algumas marcas que também começaram a apostar neste segmento. O site multimarcas Ssense reuniu um conjunto de designers de moda para lançarem uma coleção chamada ‘anti-bridal’, composta por mais de 100 artigos de 17 nomes e marcas emergentes e consagrados, como Vivienne Westwood, Manolo Blahnik, Cawley, Vaquera ou Emma Chopova & Laura Lowena, entre outros. A coleção inclui vestidos, fatos, sapatos, véus e acessórios para noivas, bem como peças para damas de honor. Já a Reformation apostou não só em vestidos de noiva (a coleção tem neste momento sete peças à escolha), como também em sapatos, vestidos para convidadas e para damas de honor.

No mercado dos acessórios, a Parfois também fez a sua estreia, ao lançar uma coleção totalmente dedicada às noivas. “Decidimos lançar agora uma coleção de noivas porque percebemos uma demanda crescente no mercado por vestidos de noiva que combinem estilo, modernidade e acessibilidade. Queremos oferecer aos nossos clientes opções diferentes e contemporâneas para o seu dia especial. Vimos uma oportunidade de trazer a nossa visão de moda e design para uma área tão especial como a nupcial”, explicam ao Observador.

A conhecida marca de acessórios portuguesa tem uma coleção exclusiva de peças únicas inspiradas no trabalho de artesãos portugueses. As peças foram confecionadas à mão, a partir de retalhos de tecidos de crochê restaurados e cada uma é trabalhada individualmente num manequim, para não alterar o formato original dos retalhos.

“Investir no crochê é uma forma de apostar no artesanato, durabilidade e estilo atemporal. O crochê tem um charme único, misturando tradição com tendências modernas, e adapta-se a diferentes estações”, referem, acrescentando que “a sua estética artesanal agrega valor e exclusividade às peças, tornando-o numa escolha popular tanto para a moda do dia a dia quanto para ocasiões especiais. Além disso, é um tecido versátil que pode ser integrado em diversos produtos, desde acessórios até peças de vestuário mais complexas”.

Sobre as vendas, o balanço que a marca faz é positivo, destacando que os vestidos “esgotaram na primeira hora” e, por este motivo, asseguram que estão “abertos a continuar e expandir a coleção no futuro”, podendo apostar até noutros materiais. “Além do crochê estamos a considerar bordados elaborados e materiais reciclados, que podem dar um toque diferenciado às coleções de noivas. Queremos manter um equilíbrio entre design, sustentabilidade e qualidade, garantindo que as nossas peças oferecem um estilo único e consciente, com acabamentos delicados e sofisticados”, referem. As peças da atual coleção foram lançadas no início do verão em parceria com a fashion designer Elisa Boto, que se viria a casar no final de julho.

Já no que respeita a biquínis e outras peças de roupa de praia e piscina, a Latitid também lançou uma coleção cápsula, com preços que oscilam entre os 105 euros e os 140 euros.