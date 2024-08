Os enfermeiros da Unidade Local de Saúde (ULS) Viseu Dão Lafões vão beneficiar de mais um dia de férias por cada 10 anos de serviço efetivo prestado, anunciou esta terça-feira o conselho de administração.

Em comunicado de imprensa, o conselho de administração liderado por António Sequeira, nomeado no dia 2, disse que “decidiu atribuir um dia adicional de férias aos enfermeiros vinculados por contrato de trabalho, por cada 10 anos de serviço efetivo prestado“.

A medida tem efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2024, sendo que, para a contagem do prazo dos anos de serviço, serão consideradas todas as relações contratuais estabelecidas no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS), independentemente do tipo de vínculo”.