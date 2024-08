Esta terça-feira falamos de referendos. O aborto e a regionalização foram as matérias referendadas até agora em Portugal a nível nacional. Pelo caminho ficou a promessa (não cumprida) de um referendo à constituição europeia. Mas entre 1998, ano dos dois primeiros referendos, e 2024, ano em que André Ventura veio propor um referendo à imigração, mudou muito a forma como se encaram os estes atos. Os referendos passaram de voz do povo a voz do populismo, mas até quando?

