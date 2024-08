A equipa de transição de Donald Trump vai contar com os antigos democratas Robert F. Kennedy Jr. e Tulsi Gabbard, confirmou esta terça-feira a campanha republicana. O candidato independente e a antiga Congressista pelo Hawaii vão juntar-se a JD Vance e aos dois filhos mais velhos de Trump neste grupo.

A informação foi avançada por Kennedy, que suspendeu a sua própria campanha eleitoral na sexta-feira, para apoiar a candidatura de Trump. RFK relatou o convite numa entrevista ao apresentador da Fox News, Tucker Carlson, publicada esta terça-feira nas suas redes sociais.

“Estamos a trabalhar em políticas juntos. Foi-me pedido para me juntar à equipa de transição, para ajudar a escolher as pessoas que se vão candidatar ao governo“, partilhou, explicando a função que vai exercer. Mesmo antes da sua desistência, uma possível posição de Kennedy na equipa de Trump já tinha sido mencionada pelos dois candidatos.

When Bobby Kennedy endorsed Donald Trump last week, he burned his boats. There’s no turning back for him, or for American politics. Here’s his first interview since that happened. (0:42) RFK Jr. Endorsing Donald Trump

(11:26) Censorship and Pavel Durov’s Arrest

(34:56) America’s… pic.twitter.com/AOQULEvZeX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 26, 2024

O segundo nome nesta equipa é Tulsi Gabbard, que saiu do partido democrata em 2020 e está, neste momento, a ajudar Donald Trump com a preparação para debates, segundo relatam os media norte-americanos. Apesar de ter representado os democratas no Congresso, o nome de Gabbard cresceu dentro do partido republicano pela sua proximidade com Trump e chegou a ser apontada como candidata a vice.

Na segunda-feira, a ex-Congressista expressou publicamente o seu apoio, ecooando o argumento do ex-Presidente que a atual administração democrata colocou os Estados Unidos à “beira da guerra” e Trump é o único que pode recuperar o país.

A campanha republicana confirmou a escolha de dois antigos democratas como uma passagem das “linhas partidárias”. “Enquanto a larga coligação de apoiantes do Presidente Trump se expande para lá das linhas partidárias, estamos orgulhosos que Robert F. Kennedy Jr. e Tulsi Gabbard se tenham juntado à equipa de transição Trump/Vance”, afirmou o conselheiro sénior Brian Hughes à Fox News Digital.

A equipa de transição é, como Kennedy explicou, um grupo responsável pela passagem de poder pacífica e estável dos membros de uma administração para os seguintes. A equipa de Trump foi anunciada no dia 16 de agosto e conta com Howard Lutnick e Linda McMahon como co-presidentes e com JD Vance, Donald Trump Jr. e Eric Trump como co-presidentes honorários. Ainda não foi esclarecido que posições vão ocupar Kennedy e Gabbard.