Não é apenas no dicionário chinês que crise e oportunidade têm a tendência para escrever-se com os mesmos caracteres e o futebol é cada vez mais um exemplo paradigmático disso mesmo. Quando chegou ao FC Porto, André Villas-Boas entrou numa realidade quase paralela em que por cada obstáculo que era ultrapassado, outro estava prestes a aparecer. Assim, e durante largas semanas, o mercado de transferências do futebol foi ficando refém das dificuldades financeiras que assolavam os azuis e brancos. No entanto, e nos bastidores, o trabalho ia sendo feito. Teve frutos no fim de semana, teve frutos agora, ainda terá mais frutos até ao final da semana. Para já, há outra notícia confirmada: Fábio Vieira está de regresso ao Dragão por uma época.

“This is it, this is happening”

Não são só os @oasis que regressam hoje… pic.twitter.com/cmWsHWoOqX — FC Porto (@FCPorto) August 27, 2024

Conforme previsto, o internacional Sub-21 português chegou ao início da tarde à Invicta, tornando-se assim o terceiro reforço confirmado para o plantel de Vítor Bruno depois de Samu Omorodion e Deniz Gül. A grande diferença em relação às duas primeiras caras novas tem a ver com o negócio acordado com os gunners, que aceitaram uma proposta de cedência por uma temporada sem opção de compra para que o médio possa ter mais minutos de competição do que nas duas épocas iniciais em Londres, em especial a segunda.

Em atualização