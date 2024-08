Por norma, a antecâmara de um sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões era o cenário ideal para ir desenhando as melhores e as piores realidades para cada uma das equipas tendo em conta adversários mais ou menos fortes em cada um dos potes onde essa formação não estivesse. Um exemplo prático: o Benfica, que era campeão e como tal entrava no pote 1, acabou por ter um grupo teoricamente menos benéfico com Inter, Real Sociedad e Salzburgo do que o FC Porto, que entrava no pote 2, que encontrava o Barcelona mas tinha depois Shakhtar e Antuérpia. Agora, todos esses cenários ficaram “esvaziados” com o novo modelo competitivo da Liga milionária, com mais quatro equipas e “igualdade de oportunidades” para todos.

Também o sorteio, por inerência, sofrerá mudanças. Aquele habitual sorteio de bolas com os nomes das equipas continuará mas todo o calendário será desenhado de outra forma. “Iríamos precisar de 1.000 bolas”, comentava Stéphane Anselmo, chefe de desenvolvimento estratégico das provas da UEFA, em entrevista ao órgão que tutela o futebol europeu. “O primeiro passo ainda será físico, com uma pessoa a tirar uma bola de uma taça. No entanto, como agora temos 36 equipas que necessitam de oito adversários, vamos apenas fazer o sorteio de cada clube com uma bola e os seus adversários serão selecionados de forma aleatória através de um computador que irá calcular todas as opções para não cairmos em nenhum impasse”, explicou.

“Concentrámos toda a nossa análise e esforços na fase de grupos e pensámos numa fórmula diferente para que fosse mais dinâmica. Todos somos adeptos de futebol e queremos aumentar a qualidade da competição. Usámos modelos matemáticos para simular a prova do início ao fim. Foi a matemática que nos mostrou a forma como a competição deveria evoluir. No novo sistema, todas as 36 equipas serão colocadas em potes de equipas com uma força similar, pelo que agora todos podem sonhar com a classificação. Simulámos tudo e a qualificação [para o playoff de acesso aos oitavos] poderá ser feita com uma média de 7,6 pontos, o que representa duas vitórias e dois empates”, argumentou o responsável, antes de falar de outra novidade.

“Estou ansioso pelo dia 29 de janeiro porque é o dia do último jogo da fase de Liga e todos os encontros vão começar em simultâneo. Haverá ainda muito por decidir antes dessas partidas, algumas equipas estarão na luta pela qualificação, outras pelos oito primeiros lugares e outras por uma posição mais acima. Estará muito em jogo e eu poderei estar sentado no meu sofá a seguir tudo o que vá acontecendo ao mesmo tempo. Vou saber que um golo em Paris pode eliminar uma formação em Liverpool ou que um penálti em Istambul pode ter influência na classificação de uma equipa em Amesterdão. A Europa inteira estará ligada naquela noite”, desenhou, em mais um dos objetivos desde novo formato competitivo: evitar os vários jogos da última ronda da antiga fase de grupos em que não havia nada por decidir e o interesse era mais baixo.

Como será feito o sorteio deste novo modelo de Liga dos Campeões?

As equipas, que passarão de 32 para 36 no novo modelo competitivo, estarão na mesma divididas por quatro potes desenhados pelo ranking e histórico nas competições europeias, o que faz por exemplo que o campeão da Alemanha, o Bayer Leverkusen, entre no pote 2 e não no 1, assim como o próprio Sporting que deveria no antigo modelo entrar no pote 1 mas estará no 3. Depois, a parte mais tradicional que se vai manter: os nomes de todas as equipas serão tirados das bolas para criar uma ordem de cada pote. A partir daí, tudo muda.

Será um computador, através de fórmulas matemáticas previamente delineadas, a fazer o emparelhamento de todos os encontros mediante esse sorteio prévio. No final, todos ficarão no mesmo patamar: haverá dois jogos com equipas dos potes 1, 2, 3 e 4 (um em casa, outro fora) e todos tentarão fazer o máximo de pontos, sendo que os golos serão também um fator importante no desempate. Aqui é a parte onde as sortes podem ou não ser melhores. Exemplos práticos: entre todas as possibilidades, seria mais favorável em termos teóricos cruzar com equipas como B. Dortmund, RB Leipzig (pote 1), Club Brugge, Shakhtar (pote 2), Celtic, Young Boys (pote 3), Sturm Graz e Sparta Praga (pote 4) do que Manchester City, Real Madrid (pote 1), Bayer Leverkusen, Arsenal (pote 2), Feyenoord, PSV (pote 3), Mónaco e Aston Villa (pote 4).

No final, os oito primeiros classificados do grupo da Liga dos Campeões têm passagem automática aos oitavos, ao passo que do nono ao 24.º lugares haverá um playoff de acesso aos 16 melhores. A partir daqui, o sistema será mais semelhante aos grandes torneios de ténis “beneficiando” na teoria quem acabou nos lugares mais cimeiros da fase inicial, que enfrentarão adversários com classificações mais baixas entre os apurados. Do 25.º posto para baixo, as equipas estarão automaticamente afastadas das provas europeias, sem a possibilidade de passagem à Liga Europa como acontecia com os terceiros posicionados dos grupos.

Os quatro potes que estarão no sorteio da primeira fase da Liga dos Campeões

Pote 1

Manchester City (Inglaterra), Bayern (Alemanha), Real Madrid (Espanha), PSG (França), Liverpool (Inglaterra), Inter (Itália), B. Dortmund (Alemanha), RB Leipzig (Alemanha) e Barcelona (Espanha)

Pote 2

Bayer Leverkusen (Alemanha), Atl. Madrid (Espanha), Atalanta (Itália), Juventus (Itália), Benfica, Arsenal (Inglaterra), Club Brugge (Bélgica), Shakhtar (Ucrânia) e AC Milan (Itália)

Pote 3

Feyenoord (Países Baixos), Sporting, PSV (Países Baixos), Dínamo Zagreb (Croácia), Salzburgo (Áustria), Lille (França), Estrela Vermelha (Sérvia), Young Boys (Suíça) e Celtic (Escócia)

Pote 4

Slovan Bratislava (Eslovénia), Mónaco (França), Sparta Praga (Rep. Checa), Aston Villa (Inglaterra), Bolonha (Itália), Girona (Espanha), Estugarda (Alemanha), Sturm Graz (Áustria) e Brest (França)

