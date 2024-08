O FBI relatou esta quarta-feira novos avanços na investigação em curso à tentativa de assassinato a Donald Trump. Thomas Matthew Crooks terá passado meses a analisar os eventos dos dois partidos, antes de ter escolhido como alvo o comício republicano em Butler, no dia 13 de julho.

“Durante toda a nossa análise, Vimos um esforço detalhado e sustentado de planear um ataque em alguns eventos, o que quer dizer que ele olhou para vários eventos ou alvos”, declarou o responsável da agência federal no gabinete de Pittsburgh, na Pensilvânia, citado pela Reuters.

Em conferência de imprensa, Kevin Rojek adiantou que o atirador fez mais de 60 pesquisas sobre Donald Trump e Joe Biden. Só no início de julho, quando Trump anunciou o comício em Butler, é que Crooks se registou para participar, ficando “hiper-focado” no evento, que encarou como “um alvo de oportunidade”.

Apesar das novas informações recolhidas, o FBI continua a recusar apresentar conclusões sobre as motivações ideológicas do atirador: no seu computador havia pesquisas sobre vários espectros políticos e tanto sobre a Convenção Republicana como Democrata.

“Não vemos uma ideologia definitiva associada ao sujeito, quer inclinada à esquerda ou à direita. Tem sido uma mistura e algo que ainda estamos a tentar analisar e retirar conclusões”, acrescentou Rojek.

Esta foi a terceira comunicação que a agência federal fez aos jornalistas, para atualizar o estado da investigação. O FBI confirmou também que Crooks agiu sozinho e que a entrevista a Donald Trump, na qualidade de vítima, foi “produtiva”.

Para além das novas informações sobre as longas pesquisas e os planos detalhados, o FBI publicou ainda quatro novas fotos das provas, partilhadas pela CBS News. Estas incluem a arma de Crooks utilizou, a mochila onde a guardou, o interior do seu carro, com o dispositivo explosivo que construiu, e o aparelho de ar condicionado que utilizou para subir para o telhado.

Contudo, os agentes notaram que os dois explosivos, o que estava no seu carro e um outro na sua casa, eram “relativamente rudimentares”. Cooks tinha consigo um transmissor, mas os recetores da bomba estavam desligados e “os dispositivos tinham vários problemas problemas na sua construção“, notou o FBI.