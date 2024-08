O CDS-PP vai assinalar a sua `rentrée´ política no sábado numa iniciativa em Oliveira do Bairro, Aveiro, que vai contar com a intervenção do presidente do partido, Nuno Melo, e mensagens em vídeo de antigos líderes.

A iniciativa, que está agendada para as 16h30, vai contar com intervenções do presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, do vice-presidente do CDS-PP e secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, e também do presidente do partido e ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo.

Fonte oficial do CDS-PP disse à agência Lusa que serão divulgadas também mensagens em vídeo dos ex-líderes Manuel Monteiro, Paulo Portas, José Ribeiro e Castro e Assunção Cristas. De acordo com a mesma fonte, estes antigos presidentes não marcarão presença em Oliveira do Bairro.

Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro, é um dos seis municípios que o CDS-PP lidera sozinho.

Na semana seguinte, entre os dias 4 e 8 de setembro, a Juventude Popular (estrutura que representa os jovens do CDS-PP) realiza mais uma edição da Escola de Quadros, cujo programa ainda não foi divulgado.

A 10.ª edição da Escola de Quadros vai decorrer em Santa Maria da Feira (distrito de Aveiro) e vai celebrar “uma década de formação, inovação e liderança”, segundo informação da estrutura.