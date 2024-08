Ginasta checa morre depois de uma queda de 80 metros perto do "Castelo da Bela Adormecida"

Natálka Štíchová, de 23 anos, era conhecida como a “estrela do desporto” na República Checa. Morreu no passado dia 15 de agosto enquanto tentava tirar uma foto perto do Castelo de Neuschwanstein, na Alemanha.

Natálka estava habituada a tirar fotografias em todas as suas viagens para depois partilhar nas suas redes sociais exibindo as suas poses de ginasta mas, neste dia, enquanto tentava tirar uma selfie junto ao “castelo da bela adormecida”, como é conhecido, escorregou e caiu tendo ficado gravemente ferida e em coma. Seis dias depois acabou por morrer quando a família decidiu desligar os aparelhos de suporte de vida, avança a SIC Notícias.