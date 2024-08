Uma mulher de 88 anos morreu esta terça-feira atropelada por um automóvel, em Évora, e o condutor do veículo pôs-se em fuga, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da PSP.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o alerta para o acidente, na Estrada da Chainha, no bairro do Bacelo, em Évora, foi dado às 20h47.

A mulher foi transportada para o hospital de Évora com ferimentos graves, adiantou a fonte do comando sub-regional.

Fonte da Direção Nacional da PSP precisou que a idosa morreu naquela unidade hospitalar.

Foram mobilizados para o local 13 operacionais dos bombeiros de Évora, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da PSP, apoiados por cinco veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.