O árbitro Luís Godinho, da Associação de Futebol de Évora, foi nomeado para dirigir o clássico da quarta jornada da I Liga entre Sporting e FC Porto, no sábado, informou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Futebol.

No jogo com início às 20h30, no Estádio José de Alvalade, Luís Godinho contará com os assistentes Rui Teixeira e Pedro Ribeiro, o quarto árbitro será Bruno Vieira e no videoárbitro estará Tiago Martins, coadjuvado por Hugo Ribeiro.

Neste início de época, Luís Godinho, de 38 anos, arbitrou um jogo na I Liga, na goleada do Sporting na visita ao Nacional (6-1), na segunda ronda.