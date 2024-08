O treinador Rui Borges afirmou esta quarta-feira que o Vitória de Guimarães se deve apresentar “ligado desde o primeiro segundo” na visita ao Zrinjski Mostar (Bósnia-Herzegovina), para garantir o acesso à fase de liga da Liga Conferência de futebol.

Na antecâmara do encontro de quinta-feira, para a segunda mão do play-off, o último no caminho vitoriano rumo a uma possível estreia lusa na fase de liga, Rui Borges avisou que os seus jogadores vão “passar por dificuldades desde o primeiro minuto” e têm de “ser capazes de lidar com elas”, recusando sentir-se confortável com a vantagem de três golos obtida na primeira mão, em Guimarães.

“O 3-0 não nos garante nada. Temos de estar ligados desde o primeiro segundo. Temos de ser muito competitivos, porque eles são também assim. Temos de estar todos focados para passar à fase de liga da Liga Conferência, até porque não houve nenhuma equipa portuguesa a consegui-lo. Queremos engrandecer o nome do nosso clube”, disse, na antevisão à partida marcada para as 20h00 locais (19h00 de Lisboa).

O técnico vitoriano reconheceu que o acesso à fase principal da Liga Conferência é importante “não só a nível financeiro”, pelo encaixe imediato de 3,17 milhões de euros, mas também para “a valorização e o currículo dos jogadores” e para aumentar o coeficiente luso na UEFA, aumentando a probabilidade de Portugal voltar a passar de cinco para seis equipas nas provas europeias.

Preparado para “um ambiente bom” no Estádio Bijeli Brijeg, recinto com capacidade para nove mil espetadores em Mostar, o ‘timoneiro’ perspetivou um Zrinjski a tentar “condicionar mais rapidamente” os vimaranenses face ao duelo da primeira mão.

Apesar de confessar tristeza pela derrota de domingo, no reduto do AVS (1-0), para a terceira jornada da I Liga portuguesa, após um ciclo de sete triunfos seguidos, Rui Borges recusou que esse desfecho seja “um abanão” para o grupo, até porque os seus pupilos estão “sempre alerta” para competir.

“Eles nunca se têm mostrado confortáveis com o que temos feito. São ambiciosos, têm demonstrado esse querer ganhar. Foi o que fizemos [no domingo] e o que vamos querer fazer amanhã [quinta-feira], iguais a nós próprios, com a mesma atitude, com a mesma vontade e com qualidade”, prometeu.

Ao lado do treinador, o defesa-central Borevkovic realçou que o Vitória tem a “boa pressão” de alcançar a fase de liga e “não pode facilitar em nenhum momento”, perante um “ambiente difícil”, um adversário que, na época passada, venceu os neerlandeses do AZ Alkmaar (4-3) e empatou com os ingleses do Aston Villa (1-1), na fase de grupos da Liga Conferência.

Totalista nas oito partidas oficiais até agora disputadas pelos portugueses, o croata, de 27 anos, disse ainda estar habituado a jogar com defesa ao lado desde a pré-época, a propósito da ausência do colega de setor mais utilizado até agora, Jorge Fernandes, que contraiu uma luxação no ombro direito frente ao AVS e vai ser operado, enfrentando uma paragem entre três e quatro meses.

O Vitória de Guimarães defronta o Zrinjski Mostar, da Bósnia-Herzegovina, em jogo da segunda mão do play-off da Liga Conferência de futebol, na quinta-feira, a partir das 20h00 locais (19h00 de Lisboa), no Estádio Bijeli Brijeg, em Mostar, com arbitragem do inglês Robert Jones.