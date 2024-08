O ano de 2024 pode ser aquele com a menor área ardida dos últimos anos em Portugal, o que se deve sobretudo ao facto de a maioria dos incêndios ter afetado menos de um hectare (a exceção foi o incêndio na Madeira, que durou vários dias). Em comparação com o ano anterior, a área ardida em Portugal até 15 de agosto teve uma descida de 71%.

De acordo com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), entre 1 de janeiro e 15 de agosto de 2024 registaram-se 3.485 incêndios rurais. No ano anterior tinham sido 5.754, no mesmo período, e em 2015 tinha havido cerca de 14.500 (número mais elevado dos últimos 10 anos).

A diferença em relação aos anos anteriores está, sobretudo, na área ardida. Até 15 de agosto arderam 7.949 hectares, de acordo com o 4º relatório provisório de incêndios rurais do ICNF, o que contrasta com os 27.770 hectares ardidos em igual período de 2023.

Em comparação com 2017, o ano dos grandes incêndios (na zona de Pedrogão Grande em junho, e outra vaga de incêndios, por todo o país, em outubro) a descida é ainda maior. Nesse ano, arderam mais de 200 mil hectares no País.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Mão criminosa” é a principal causa dos incêndios

Dos quase 3.500 incêndios rurais verificados este ano, 2.474 foram investigados e têm o processo de averiguação de causas concluído. As principais razões que causaram os fogos deste ano foram a mão criminosa (27%) e as queimadas extensivas de sobrantes florestais ou agrícolas (14%).

Da análise por distrito destacam-se com maior número de incêndios os distritos de Porto (594), Viana do Castelo (328) e Braga (288). O distrito mais afetado no que diz respeito à área ardida é Bragança com 2.764 hectares, cerca de 35% da área total ardida, lê-se no relatório.