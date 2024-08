Uma cria de cachalote deu à costa na ilha Terceira, nos Açores, numa zona de difícil acesso, o que poderá obrigar ao encerramento de uma zona balnear para a remoção do cadáver, revelaram esta quinta-feira as autoridades.

“Poderá haver ou não o fecho da zona balnear. Vamos começar os trabalhos logo de manhã e se tudo correr bem estarão terminados antes das 10h00. Na iminência de não estarem, vai ter de se efetuar o fecho da zona balnear”, afirmou, em declarações à Lusa, o vereador da Câmara Municipal da Praia da Vitória Marco Aurélio Meneses.

Nas redes sociais, a autarquia anunciou que, devido ao arrojamento de um cetáceo junto à zona balnear das Quatro Ribeiras, o acesso ao local estaria “temporariamente encerrado”, “considerando os trabalhos de remoção“.

Segundo Marco Aurélio Meneses, foram ponderadas várias soluções para retirar o animal, que tem 3,5 metros de comprimento, devido ao difícil acesso ao local.

“Houve várias hipóteses: retirar por terra, retirar por mar, deixar em decomposição ou queimar no local, mas foi decidido desmanchar o animal”, adiantou.

O vereador explicou que o cachalote arrojou numa “zona de calhau mais profunda”, que não permitia a remoção com uma embarcação, mas onde existe, por outro lado, “uma arriba enorme”, que não permite retirá-lo com uma grua.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A opção de deixá-lo em decomposição também não era viável, porque o animal se encontra “próximo da zona balnear”.

Os trabalhos de remoção vão envolver a autarquia, a Polícia Marítima, a Rede de Arrojamentos de Cetáceos dos Açores (RACA) e a Universidade dos Açores.

Segundo o capitão do Porto da Praia da Vitória, António Almeida Marques, o animal foi avistado na terça-feira, mas as várias entidades tiveram de fazer uma análise para “perceber a melhor forma de o tirar do local”.

O diretor regional das Políticas Marítimas, Rui Martins, disse que nestes casos habitualmente o animal é removido para aterro, mas “pode ser exumado quando há alguma intenção de recuperar as ossadas”.

A direção regional, que gere a Rede de Arrojamento de Cetáceos dos Açores, faz um registo destes casos, para perceber “que espécies arrojam e onde”, e solicita, quando possível, necropsias e recolha de amostras para análise.

Segundo Rui Martins, este ano já deram à costa nos Açores alguns golfinhos e uma tartaruga, bem como algumas massas não identificadas em estado avançado de decomposição.