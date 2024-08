Um incêndio em mato em Sendim, concelho de Tabuaço, está com uma frente ativa e mobiliza mais de 170 homens, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional do Douro.

“O incêndio mantém uma frente ativa e mantém-se em mato. Até ao momento não há populações em risco, mas avizinha-se uma noite longa no combate” às chamas, disse a mesma fonte.

O alerta, disse, aconteceu pelas 13h03, na localidade de Sendim, Tabuaço, distrito de Viseu e chegou a mobilizar durante a tarde sete meios aéreos. Pelas 21h00 mobilizava 172 operacionais apoiados por 48 veículos.