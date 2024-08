Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito entre Israel e o Hamas

As Forças de Defesa de Israel anunciaram que mataram cinco combatentes palestinianos durante uma operação em larga escala na Cisjordânia. Um dos militantes que Israel diz ter “eliminado” é Muhhamad Jabber, conhecido como Abu Shuja, um comandante local da Jihad Islâmica palestiniana.

O exército israelita revelou que Abu Shuja e os quatro homens foram mortos durante um tiroteio com as forças israelitas na manhã desta quinta-feira depois de o grupo se ter escondido no interior de uma mesquita na cidade de Tulkarm.

Num comunicado publicado na rede social X, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) indicam que Abu Shuja era “o líder de uma rede terrorista” no campo de refugiados de Nur Shams, nos arredores de Tulkarm. “Além disso, esteve envolvido na execução de vários ataques terroristas, incluindo um tiroteio que levou à morte de um civil israelita”, pode ler-se. Referiam-se à morte, em junho, de Amnon Muchtar, de 67 anos, que foi baleado no automóvel que conduzia na cidade de Qalqilya, também na Cisjordânia.

The terrorist Muhhamad Jabber, "Abu Shujaa”, was eliminated following exchanges of fire during counterterrorism operations in Tulkarm.

Jabber, "Abu Shujaa”, was the head of a terrorist network in Nur Shams. Additionally, he was involved in carrying out numerous terrorist… pic.twitter.com/0Z7Hv5OREc

— Israel Defense Forces (@IDF) August 29, 2024