Kamala Harris alargou a vantagem face a Donald Trump na corrida à Casa Branca, segundo uma sondagem da Reuters/Ipsos. A democrata e o republicano estão afastados nas intenções de votos por quatro pontos percentuais — com 45% e 41% das intenções de voto, respetivamente. Há cerca de um mês, a mesma sondagem dava os dois candidatos com uma diferença de apenas um ponto percentual (uma ligeira vantagem para Kamala Harris) na votação global nacional.

São as mulheres e os hispânicos que estão, cada vez mais, a demonstrar uma maior propensão para votar em Harris nas eleições de novembro, de acordo com esta sondagem. Considerando apenas estes extratos da população dos EUA, a candidata democrata lidera com 49%, em comparação com os 36% colhidos por Donald Trump.

Já Trump tem resultados melhores entre os eleitores brancos e homens, ambos por margens semelhantes às das sondagens realizadas em julho. Verificou-se, no entanto, nas últimas semanas, uma quebra de sete pontos percentuais em relação às intenções de voto que o republicano recolhia entre eleitores sem formação universitária.

Desde o afastamento de Joe Biden da corrida presidencial dos EUA, a 21 de julho, e da apresentação da candidatura de Harris, os democratas ganharam terreno contra Trump em estudos de opinião feitos a nível nacional e, ainda mais importante, em vários estados decisivos. Desde que aceitou formalmente a indicação democrata na semana passada, Kamala Harris dedicou-se à campanha eleitoral nos estados habitualmente mais indecisos, incluindo a Geórgia, onde Biden vinha perdendo apoio antes de abandonar a campanha.

Cerca de 73% dos eleitores democratas registados na sondagem da Reuters — de um total de 3.562 — confessaram estar mais motivados a votar em novembro desde que Biden foi substituído por Harris. Já os eleitores que admitiram votar em Trump expressaram entusiasmo em relação ao seu candidato, com 64% a referir que a sua escolha se baseia sobretudo no apoio a Trump e não pela oposição a Harris.