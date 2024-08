Onde está, ele enche sempre a sala. Apesar de estar pela segunda temporada a jogar a Champions asiática, Cristiano Ronaldo tornou-se a grande figura no sorteio do novo modelo competitivo da Liga dos Campeões da UEFA, momento aproveitado para uma homenagem especial a quem é ainda (e será durante mais alguns anos) o jogador com mais golos, mais jogos e mais vitórias. Por ali iam passando os nomes das 36 equipas que se qualificaram para esta fase de grupo(s) mas era nas reações do avançado que se centravam também as atenções. Quando o nome “Sporting” foi retirado por Gigi Buffon, antigo guarda-redes italiano da Juventus que sofreu um dos golos mais bonitos da carreira do português, a cara do número 7 mudou de feição.

“Este é especial”, atirou o avançado a sorrir, antes de carregar com as duas mãos no botão que deu a conhecer os adversários que estavam ainda em falta aos leões. No final, não sendo um sorteio “fácil”, não se pode dizer que o azar tenha batido à porta dos verde e brancos. E entre jogos em casa com teórico favoritismo e aquelas deslocações com margem para pontuar, a barreira dos oito pontos, apontada pelos responsáveis da UEFA como uma espécie de número mágico que deverá valer o acesso ao playoff de acesso aos oitavos, é um cenário real com essa nuance importante de que todos os pontos e golos contam para subir posições.

Alvalade vai receber os dois encontros mais complicados nesta fase, com o Sporting a reencontrar o City de Matheus Nunes, Rúben Dias, Bernardo Silva e companhia depois da goleada sofrida nos oitavos de 2022 e também o Arsenal, numa eliminatória nos oitavos da Liga Europa de 2023 marcada pelo golo quase do meio-campo de Pedro Gonçalves em Londres. Do pote 1 saiu também o RB Leipzig, uma das formações mais fortes mas com menos histórico as principais na competição, ao passo que o pote 2 colocou também o Club Brugge na rota dos leões – aqui sim, o “brinde” do sorteio. Os austríacos do Sturm Graz são outro conjunto onde o campeão português parte como favorito, sobrando ainda um Bolonha que está longe do que fez na última época, um PSV que promete sempre um grande espectáculo e um Lille a tentar voltar a aparecer na Europa.

A ordem dos encontros também terá a sua influência, não só pelas jornadas mas também pelas datas (tendo em conta que dois dos encontros calham a seguir a rondas mais acessíveis da Taça de Portugal), mas o Sporting regressa à Liga dos Campeões com todas as hipóteses de poder ambicionar a um posto entre o nono e o 24.º lugares, sendo que uma posição mais cimeira pode tendencialmente favorecer não só o adversário no playoff de acesso aos oitavos, onde os leões estiveram apenas por duas vezes, mas o resto da prova daí para a frente. Também por isso, como dizia Ronaldo antes de tudo ser conhecido, foi “especial”.

Manchester City (Inglaterra, casa)

Ranking da UEFA: 1.º

1.º Melhor desempenho na Champions: vencedor em 2023

vencedor em 2023 Trajeto na última edição da Champions: quartos de final (Real Madrid, 3-3, 1-1 e 3-4 g.p.)

quartos de final (Real Madrid, 3-3, 1-1 e 3-4 g.p.) Resultados em 2024/25: vencedor da Supertaça de Inglaterra (Manchester United, 1-1 e 7-6 g.p.) e 1.º lugar da Premier League (2 jogos, 2 vitórias)

vencedor da Supertaça de Inglaterra (Manchester United, 1-1 e 7-6 g.p.) e 1.º lugar da Premier League (2 jogos, 2 vitórias) Treinador: Pep Guardiola (espanhol)

Pep Guardiola (espanhol) Capitão: Kyle Walker

Kyle Walker Principal estrela: Erling Haaland

Erling Haaland Principal contratação: Savinho (Troyes, 25 milhões)

Savinho (Troyes, 25 milhões) Histórico de confrontos: 1-0 e 2-3 nos oitavos da Liga Europa de 2010/11, 0-5 e 0-0 nos oitavos da Liga dos Campeões de 2021/22

1-0 e 2-3 nos oitavos da Liga Europa de 2010/11, 0-5 e 0-0 nos oitavos da Liga dos Campeões de 2021/22 Ligação a Portugal. De forma inevitável, a legião de jogadores da Seleção a começar por Matheus Nunes, médio que se transferiu de Alvalade para o Wolverhampton e que na última época foi contratado para o plantel de Pep Guardiola (embora ainda possa sair por empréstimo). Além do médio, jogam ainda nos campeões ingleses Rúben Dias, Bernardo Silva e Ederson, que também passou pelo Benfica.

RB Leipzig (Alemanha, fora)

Ranking da UEFA: 13.º

13.º Melhor desempenho na Champions: meias-finais em 2020 (PSG, 3-0)

meias-finais em 2020 (PSG, 3-0) Trajeto na última edição da Champions: oitavos de final (Real Madrid, 0-1 e 1-1)

oitavos de final (Real Madrid, 0-1 e 1-1) Resultados em 2024/25: 7.º na Bundesliga (1 jogo, 1 vitória) e 2.ª ronda da Taça (1 jogo, 1 vitória)

7.º na Bundesliga (1 jogo, 1 vitória) e 2.ª ronda da Taça (1 jogo, 1 vitória) Treinador: Marco Rose (alemão)

Marco Rose (alemão) Capitão: Willi Orbán

Willi Orbán Principal estrela: Xavi Simons

Xavi Simons Principal contratação: Antonio Nusa (Club Brugge, 21 milhões)

Antonio Nusa (Club Brugge, 21 milhões) Histórico de confrontos: nunca se defrontaram

nunca se defrontaram Ligação a Portugal. André Silva, avançado internacional formado no FC Porto que esteve emprestado na última temporada à Real Sociedad, é o representante português do conjunto germânico, que tem ainda no ataque uma cara conhecida dos portugueses: Benjamin Sesko, avançado esloveno que defrontou Ronaldo e companhia no encontro dos oitavos do Europeu que Portugal ganhou nos penáltis.

Arsenal (Inglaterra, casa)

Ranking da UEFA: 19.º

19.º Melhor desempenho na Champions: finalista vencido em 2006 (Barcelona, 2-1)

finalista vencido em 2006 (Barcelona, 2-1) Trajeto na última edição da Champions: quartos de final (Bayern, 2-2 e 0-1)

quartos de final (Bayern, 2-2 e 0-1) Resultados em 2024/25: 4.º da Premier League (2 jogos, 2 vitórias)

4.º da Premier League (2 jogos, 2 vitórias) Treinador: Mikel Arteta (espanhol)

Mikel Arteta (espanhol) Capitão: Martin Ödegaard

Martin Ödegaard Principal estrela: Kai Havertz

Kai Havertz Principal contratação: Riccardo Calafiori (Bolonha, 45 milhões)

Riccardo Calafiori (Bolonha, 45 milhões) Histórico de confrontos: 0-0 e 0-3 na 2.ª eliminatória da Taça das Cidades com Feira em 1969/70; 0-1 e 0-0 na fase de grupos da Liga Europa em 2018/19; 2-2 e 1-1 com 5-3 nas grandes penalidades nos oitavos da Liga Europa de 2022/23

0-0 e 0-3 na 2.ª eliminatória da Taça das Cidades com Feira em 1969/70; 0-1 e 0-0 na fase de grupos da Liga Europa em 2018/19; 2-2 e 1-1 com 5-3 nas grandes penalidades nos oitavos da Liga Europa de 2022/23 Ligação a Portugal. Com a saída de Cédric Soares, lateral formado em Alcochete, do plantel, a maior ligação ao conjunto leonino é o recente encontro a contar para a Liga Europa e um golo de uma carreira marcado por Pedro Gonçalves, que fez um chapéu do meio-campo a Ramsdale para o empate que levou a decisão para as grandes penalidades onde os verde e brancos foram mais fortes do que os londrinos. E sim, esta é mesmo a única ligação “direta”, tendo em conta que Gyökeres nunca passou de um rumor para os gunners, a equipa de Hjulmand desde miúdo a ponto de ter tatuado no ombro o seu símbolo.

Club Brugge (Bélgica, fora)

Ranking da UEFA: 25.º

25.º Melhor desempenho na Champions: finalista vencido em 1978 ainda como Taça dos Clubes Campeões Europeus (Liverpool, 1-0)

finalista vencido em 1978 ainda como Taça dos Clubes Campeões Europeus (Liverpool, 1-0) Trajeto na última edição da Champions: não participou (foi às meias-finais da Liga Conferência)

não participou (foi às meias-finais da Liga Conferência) Resultados em 2024/25: derrota na Supertaça da Bélgica com o Union Saint-Gilloise (2-1); 9.º lugar da Liga belga (5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas)

derrota na Supertaça da Bélgica com o Union Saint-Gilloise (2-1); 9.º lugar da Liga belga (5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas) Treinador: Nicky Hayen (belga)

Nicky Hayen (belga) Capitão: Hans Vanaken

Hans Vanaken Principal estrela: Andreas Skov Olsen

Andreas Skov Olsen Principal contratação: Gustaf Nilsson (Union Saint-Gilloise)

Gustaf Nilsson (Union Saint-Gilloise) Histórico de confrontos: 0-0 e 2-1 na 1.ª eliminatória da Taça das Cidades com Feiras de 1967/68

0-0 e 2-1 na 1.ª eliminatória da Taça das Cidades com Feiras de 1967/68 Ligação a Portugal. Com a saída de Roman Yaremchuk, avançado ucraniano que passou pelo Benfica, a título definitivo para o Olympiacos depois do empréstimo ao Valencia, a ligação mais próxima entre os clubes é aquela que nunca chegou a acontecer depois de Ferrán Jutglá, avançado formado no Barça que esteve em destaque nos confrontos recentes dos belgas com o FC Porto e o Benfica, ter sido oferecido sem sucesso aos leões neste mercado. Uma outra curiosidade: Zeno Debast, reforço do Sporting esta época, “tirou” o lugar na seleção belga a Boyata, experiente central do Club Brugge.

Lille (França, casa)

Ranking da UEFA: 37.º

37.º Melhor desempenho na Champions: oitavos em 2007 (Manchester United, 0-1 e 0-1) e em 2022 (Chelsea, 0-2 e 1-2)

oitavos em 2007 (Manchester United, 0-1 e 0-1) e em 2022 (Chelsea, 0-2 e 1-2) Trajeto na última edição da Champions: não participou (foi aos quartos da Liga Conferência)

não participou (foi aos quartos da Liga Conferência) Resultados em 2024/25: qualificação para os grupos da Champions (4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota) e 2.º lugar na Ligue 1 (2 jogos, 2 vitórias)

qualificação para os grupos da Champions (4 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota) e 2.º lugar na Ligue 1 (2 jogos, 2 vitórias) Treinador: Bruno Génésio (francês)

Bruno Génésio (francês) Capitão: Benjamin André

Benjamin André Principal estrela: Jonathan David

Jonathan David Principal contratação: Thomas Meunier (Trabzonspor)

Thomas Meunier (Trabzonspor) Histórico de confrontos: 2-1 e 1-0 na fase de grupos da Liga Europa em 2010/11

2-1 e 1-0 na fase de grupos da Liga Europa em 2010/11 Ligação a Portugal. Angel Gomes, filho do antigo internacional Gil que foi campeão mundial de Sub-20 em 1991 e fez toda a formação no Manchester United, é uma das ligações a um plantel que deixou de ser orientado por Paulo Fonseca, que rumou ao AC Milan, mas que tem mais dois portugueses: Tiago Santos, lateral que se destacou no Estoril mas que começou a formação no Sporting, e Rafael Fernandes, defesa que fez toda a formação nos verde e brancos antes de ser contratado pelo Lille ao Arouca.

PSV (Países Baixos, fora)

Ranking da UEFA: 32.º

32.º Melhor desempenho na Champions: vencedor em 1988 ainda como Taça dos Clubes Campeões Europeus (Benfica, 0-0 e 6-5 g.p.)

vencedor em 1988 ainda como Taça dos Clubes Campeões Europeus (Benfica, 0-0 e 6-5 g.p.) Trajeto na última edição da Champions: oitavos de final (B. Dortmund, 1-1 e 0-2)

oitavos de final (B. Dortmund, 1-1 e 0-2) Resultados em 2024/25: finalista vencido da Supertaça dos Países Baixos (Feyenoord, 2-2 e 2-4 g.p.) e 1.º lugar na Eredivisie (3 jogos, 3 vitórias)

finalista vencido da Supertaça dos Países Baixos (Feyenoord, 2-2 e 2-4 g.p.) e 1.º lugar na Eredivisie (3 jogos, 3 vitórias) Treinador: Peter Bosz (neerlandês)

Peter Bosz (neerlandês) Capitão: Luuk de Jong

Luuk de Jong Principal estrela: Joey Veerman

Joey Veerman Principal contratação: Malik Tillman (Bayern, 12 milhões)

Malik Tillman (Bayern, 12 milhões) Histórico confrontos: 2-3 e 4-0 na fase de grupos da Liga Europa de 2019/20

2-3 e 4-0 na fase de grupos da Liga Europa de 2019/20 Ligação a Portugal. Não existem propriamente ligações diretas nesta fase entre PSV e Sporting (além do facto de os neerlandeses jogarem na Eredivisie, uma das ligas que o scouting dos leões segue com maior atenção) mas há um nome que vai unir para sempre ambos os clubes: Bobby Robson, antigo selecionador inglês que foi contratado pelo Sporting ao conjunto de Eindhoven em 1992 tal como o central que chegou a capitão Stan Valckx. Há outros dois pontos curiosos entre as duas equipas: Couhaib Driouech, avançado contratado pelo PSV ao Excelsior, foi sondado pelos leões e Jeremiah St. Juste mereceu abordagens por parte dos dirigentes neerlandeses que nunca passaram disso mesmo.

Bolonha (Itália, casa)

Ranking da UEFA: 179.º

179.º Melhor desempenho na Champions: ronda preliminar em 1965

ronda preliminar em 1965 Trajeto na última edição da Champions: não participou

não participou Resultados em 2024/25: 18.º na Serie A (2 jogos, 1 empate, 1 derrota)

18.º na Serie A (2 jogos, 1 empate, 1 derrota) Treinador: Vincenzo Italiano (italiano)

Vincenzo Italiano (italiano) Capitão: Lewis Ferguson

Lewis Ferguson Principal estrela: Lewis Ferguson

Lewis Ferguson Principal contratação: Thijs Dallinga (Toulouse, 15 milhões)

Thijs Dallinga (Toulouse, 15 milhões) Histórico de confrontos: 1-1 e 2-0 nos quartos da Taça UEFA de 1990/91 e 0-2 e 1-2 na primeira ronda da Taça UEFA de 1998/99

1-1 e 2-0 nos quartos da Taça UEFA de 1990/91 e 0-2 e 1-2 na primeira ronda da Taça UEFA de 1998/99 Ligação a Portugal. O Sporting tinha boas memórias do Bolonha de 1991, quando venceu os italianos em Alvalade por 2-0 com a dupla Fernando Gomes e Cadete a fazer a diferença após o empate na primeira mão em território transalpino, mas perdeu-as sete anos depois na primeira ronda da Taça UEFA com o técnico Mirko Jozic, não tanto pela eliminação das provas europeias mas pela grave lesão contraída pelo argentino Facundo Quiroga que acabou por “travar” uma carreira muito promissora.

Sturm Graz (Áustria, fora)