Podia ser melhor. Podia ser pior. O calendário é equilibrado, mas tende a cair para o lado mais desfavorável. No horizonte do Benfica estão as receções a dois históricos do futebol espanhol, ao Feyenoord, que está ligado aos encarnados nas últimas temporadas, e ao surpreendente Bolonha, que se estreia na fase principal da prova milionária. Fora de portas, a formação de Roger Schmidt terá de viajar até Munique, Turim, Belgrado e Mónaco e deverá ser nestes encontros que o apuramento será decidido.

O histórico até acaba por jogar a favor do Benfica que, mesmo com cinco antigos campeões europeus pela frente (Bayern, Barça, Juventus, Feyenoord e E. Vermelha), leva vantagem ante Juventus e Feyenoord, e “empata” com Atl. Madrid, Estrela Vermelha e Mónaco. Em sentido inverso, os encontros com Bayern e Barcelona não favorecem o conjunto português, ainda que o passado recente frente aos catalães seja animador. Assim, caso o histórico se reflita nos sete encontros — o Benfica nunca defrontou o Bolonha —, as águias serão capazes de chegar aos nove pontos, que seriam suficientes para garantir o apuramento para o playoff dos oitavos, à luz da estimativa da UEFA (cerca de oito pontos).

Barcelona (Espanha)

Ranking da UEFA: 14.º

14.º Melhor desempenho na Champions: vencedor em 1992, 2006, 2009, 2011 e 2015

vencedor em 1992, 2006, 2009, 2011 e 2015 Trajeto na última edição da Champions: quartos de final (PSG, 3-2 e 1-4)

quartos de final (PSG, 3-2 e 1-4) Resultados em 2024/25: 1.º lugar na La Liga (3 jogos, 3 vitórias)

1.º lugar na La Liga (3 jogos, 3 vitórias) Treinador: Hansi Flick (alemão)

Hansi Flick (alemão) Capitão: Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen Principal estrela: Lamine Yamal

Lamine Yamal Principal contratação: Dani Olmo (RB Leipzig, 55 milhões)

Dani Olmo (RB Leipzig, 55 milhões) Histórico confrontos: 9 jogos (2 vitórias, 4 empates, 3 derrotas)

9 jogos (2 vitórias, 4 empates, 3 derrotas) Ligação a Portugal. Apesar de não ter qualquer jogador português no plantel, o que não acontecia até há poucos anos, grande parte das decisões do conjunto blaugrana são tomadas por Deco. O antigo internacional por Portugal é o diretor desportivo dos catalães.

Bayern (Alemanha)

Ranking da UEFA: 3.º

3.º Melhor desempenho na Champions: vencedor em 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 e 2020

vencedor em 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 e 2020 Trajeto na última edição da Champions: meias-finais (Real Madrid, 2-2 e 1-2)

meias-finais (Real Madrid, 2-2 e 1-2) Resultados em 2024/25: 4.º na Bundesliga (1 jogo, 1 vitória) e 2.ª ronda da Taça (1 jogo, 1 vitória)

4.º na Bundesliga (1 jogo, 1 vitória) e 2.ª ronda da Taça (1 jogo, 1 vitória) Treinador: Vincent Kompany (belga)

Vincent Kompany (belga) Capitão: Manuel Neuer

Manuel Neuer Principal estrela: Jamal Musiala

Jamal Musiala Principal contratação: Michael Olise (Crystal Palace, 53 milhões)

Michael Olise (Crystal Palace, 53 milhões) Histórico confrontos: 12 jogos (3 empates, 9 derrotas)

12 jogos (3 empates, 9 derrotas) Ligação a Portugal. O que liga alemães e portugueses é sinónimo de um dos grandes negócios desta janela de transferências. Depois de um longo namoro, o casamento de João Palhinha com o Bayern consumou-se a troco de 51 milhões. Para além do médio, o internacional português Raphaël Guerreiro também faz parte da equipa, assim como Eric Dier, que passou pelo Sporting.

Atl. Madrid (Espanha)

Ranking da UEFA: 15.º

15.º Melhor desempenho na Champions: finalista vencido em 1974, 2014 e 2016

finalista vencido em 1974, 2014 e 2016 Trajeto na última edição da Champions: quartos de final (B. Dortmund, 2-1 e 2-4)

quartos de final (B. Dortmund, 2-1 e 2-4) Resultados em 2024/25: 4.º na LaLiga (3 jogos, 1 vitória, 2 empates)

4.º na LaLiga (3 jogos, 1 vitória, 2 empates) Treinador: Diego Simeone (argentino)

Diego Simeone (argentino) Capitão: Koke

Koke Principal estrela: Julián Álvarez

Julián Álvarez Principal contratação: Julián Álvarez (Manchester City, 75 milhões)

Julián Álvarez (Manchester City, 75 milhões) Histórico confrontos: 2 jogos (1 vitória e 1 derrota)

2 jogos (1 vitória e 1 derrota) Ligação a Portugal. O presente mercado de transferência traz várias ligações dos colchoneros a Portugal, a começar pela venda de João Félix ao Chelsea. Para além do internacional português, Marcos Paulo também saiu e Samu Omorodion rumou ao FC Porto, assim como Marco Moreno, que é reforço do Farense. Noutro capítulo, Jan Oblak e Reinildo Mandava já passaram pelo futebol português e Antoine Griezmann tem um avô natural de Portugal.

Juventus (Itália)

Ranking da UEFA: 21.º

21.º Melhor desempenho na Champions: vencedor em 1985 e 1996

vencedor em 1985 e 1996 Trajeto na última edição da Champions: não participou (falhou as provas europeias)

não participou (falhou as provas europeias) Resultados em 2024/25: 1.º na Serie A (2 jogos, 2 vitórias)

1.º na Serie A (2 jogos, 2 vitórias) Treinador: Thiago Motta (italiano)

Thiago Motta (italiano) Capitão: Danilo

Danilo Principal estrela: Dusan Vlahovic

Dusan Vlahovic Principal contratação: Teun Koopmeiners (Atalanta, 54,7 milhões)

Teun Koopmeiners (Atalanta, 54,7 milhões) Histórico confrontos: 8 jogos (6 vitórias, 1 empate, 1 derrota)

8 jogos (6 vitórias, 1 empate, 1 derrota) Ligação a Portugal. Tiago Djaló foi contratado em janeiro ao Lille, mas tarde em recuperar da rotura dos ligamentos cruzados e fez apenas um jogo pelos italianos na temporada passada. Já este ano, e bem recentemente, os bianconeri garantiram o empréstimo de Francisco Conceição junto do FC Porto, a troco de sete milhões de euros. O legado de Cristiano Ronaldo em Turim continua difícil de bater, já que o capitão da Seleção portuguesa alcançou 101 golos em 134 jogos.

Feyenoord (Países Baixos)

Ranking da UEFA: 24.º

24.º Melhor desempenho na Champions: vencedor em 1970

vencedor em 1970 Trajeto na última edição da Champions: fase de grupos (eliminado no playoff da Liga Europa)

fase de grupos (eliminado no playoff da Liga Europa) Resultados em 2024/25: vencedor da Supertaça (PSV, 4-4 e 4-2 g.p.) e 6.º na Eredivisie (3 jogos, 1 vitória, 2 empates)

vencedor da Supertaça (PSV, 4-4 e 4-2 g.p.) e 6.º na Eredivisie (3 jogos, 1 vitória, 2 empates) Treinador: Brian Priske (dinamarquês)

Brian Priske (dinamarquês) Capitão: Gernot Trauner

Gernot Trauner Principal estrela: Santiago Giménez

Santiago Giménez Principal contratação: Ondrej Lingr (Slavia Praga, 4 milhões)

Ondrej Lingr (Slavia Praga, 4 milhões) Histórico confrontos: 4 jogos (2 vitórias, 1 empate, 1 derrota)

4 jogos (2 vitórias, 1 empate, 1 derrota) Ligação a Portugal. Curiosamente, a ligação do vice-campeão neerlandês ao nosso país dá-se precisamente com os encarnados, que também são vice-campeões. Antes de ingressar no Benfica, Roger Schmidt esteve na Eredivisie, embora tenha passado pelo PSV. Com o ingresso na Luz, o técnico alemão decidiu levar Fredrik Aursnes, médio que se destacara no Feyenoord. Há cerca de um ano foi a vez de Orkun Kökçü, melhor jogador do Campeonato neerlandês, fazer o mesmo caminho. Já este ano, o Gil Vicente contratou Tidjany Touré aos neerlandeses.

Estrela Vermelha

Ranking da UEFA: 57.º

57.º Melhor desempenho na Champions: vencedor em 1991

vencedor em 1991 Trajeto na última edição da Champions: fase de grupos (último no grupo com Manchester City, RB Leipzig e Young Boys)

fase de grupos (último no grupo com Manchester City, RB Leipzig e Young Boys) Resultados em 2024/25: 1.º no Campeonato sérvio (5 jogos, 4 vitórias, 1 empate)

1.º no Campeonato sérvio (5 jogos, 4 vitórias, 1 empate) Treinador: Vladan Milojevic (sérvio)

Vladan Milojevic (sérvio) Capitão: Uros Spajic

Uros Spajic Principal estrela: In-beom Hwang

In-beom Hwang Principal contratação: Felício Milson (Maccabi Telavive, 4,5 milhões)

Felício Milson (Maccabi Telavive, 4,5 milhões) Histórico confrontos: 2 jogos (1 vitória, 1 derrota)

2 jogos (1 vitória, 1 derrota) Ligação a Portugal. Apesar de atualmente a ligação ser mais restrita, na segunda década do século XXI o Estrela Vermelha foi um clube que recrutou várias peças em Portugal, a começar por Hugo Vieira, avançado que criou uma forte ligação com os adeptos sérvios, em parte devido ao registo de 29 golos em 51 jogos, que o coloca no top 10 da história do clube em relação ao aproveitamento por partida. Ricardo Sá Pinto, quando deixou o Sporting em 2011/12, ingressou no clube de Belgrado, mas não conseguiu impedir o título do Partizan. Já esta época, os sérvios contrataram Bruno Duarte ao Farense e Puma Rodríguez ao Famalicão. Em sentido inverso, Milos Gordic assinou pelo Gil Vicente.

Bolonha (Itália)

Ranking da UEFA: 179.º

179.º Melhor desempenho na Champions: ronda preliminar em 1965

ronda preliminar em 1965 Trajeto na última edição da Champions: não participou

não participou Resultados em 2024/25: 18.º na Serie A (2 jogos, 1 empate, 1 derrota)

18.º na Serie A (2 jogos, 1 empate, 1 derrota) Treinador: Vincenzo Italiano (italiano)

Vincenzo Italiano (italiano) Capitão: Lewis Ferguson

Lewis Ferguson Principal estrela: Lewis Ferguson

Lewis Ferguson Principal contratação: Thijs Dallinga (Toulouse, 15 milhões)

Thijs Dallinga (Toulouse, 15 milhões) Histórico confrontos: nunca se defrontaram

nunca se defrontaram Ligação a Portugal. O Bolonha tem a particularidade de ser um clube que nunca teve um treinador ou jogador português, apesar da grande ligação entre o futebol português e o italiano. Contudo, os rossoblu já foram felizes contra uma equipa portuguesa, o Sporting. Em 1998/99, os italianos eliminaram os leões na primeira ronda da Taça UEFA, com um 4-1 no agregado, num percurso que culminou com a eliminação nas meias-finais (Marselha, 1-1).

Mónaco