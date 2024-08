O treinador Roger Schmidt reconheceu esta quinta-feira que o Benfica tem de ser mais consistente nos jogos fora para lutar pelo título da I Liga de futebol e apelou ao foco da equipa no desafio com o Moreirense.

“Nos últimos jogos fora não fomos consistentes a ganhar como temos de ser para chegar ao título. Em casa temos sido muito consistentes, mas temos de ter a mesma qualidade nos jogos fora”, apontou o alemão, em conferência de imprensa, no Seixal.

Para o campeonato, os encarnados não venceram nenhum dos três últimos encontros fora de casa, incluindo dois na época passada, nas deslocações ao Famalicão (derrota por 2-0) e ao Rio Ave (1-1), e voltaram a perder na primeira jornada desta época, novamente em Famalicão (2-0).

Na sexta-feira, no encontro que abre a quarta jornada da I Liga, visitam o Moreirense, adversário que também não conseguiram vencer nas últimas duas deslocações, para a Taça da Liga 2022/23 (1-1) e para a I Liga da época passada (0-0).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Já jogámos duas vezes lá, num estádio pequeno, não é fácil. Nas duas vezes empatámos, o que significa que é muito difícil de ganhar. Começaram muito bem esta época, ganharam os dois primeiros jogos, fizeram também um bom jogo em Braga. É por isso que o nosso foco completo, mesmo neste momento do mercado de transferências, tem de estar totalmente neste jogo”, recordou Schmidt.

Apesar do foco no encontro do campeonato, o treinador aceitou comentar o novo formato da Liga dos Campeões, cujo sorteio se realiza esta quinta-feira, e admitiu que ficou “entusiasmado” desde a primeira vez em que ouviu falar nas mudanças.

“Jogar a Liga dos Campeões é sempre fantástico porque é a melhor competição de clubes do mundo, sempre gostei disso. Mas esta nova situação, com uma classificação com todas as equipas, oito jogos contra oito adversários diferentes, quatro em casa e quatro fora, gosto e estou ansioso pelo sorteio e por conhecer as equipas que temos de enfrentar”, admitiu Schmidt.

O Benfica visita o Moreirense na sexta-feira, em partida da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 20h15, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, e arbitragem de André Narciso (AF Setúbal).

A equipa orientada por Roger Schmidt procura o terceiro triunfo consecutivo no campeonato, após as vitórias em casa contra Casa Pia (3-0) e Estrela da Amadora (1-0), que se seguiram à entrada em falso com uma derrota na visita ao Famalicão (2-0).

Já o Moreirense, orientado por César Peixoto, procura regressar aos triunfos após a derrota na terceira jornada, na visita ao Sporting de Braga (3-1), que se seguiu a um arranque positivo, com vitórias na visita ao Farense (2-1) e na receção ao Arouca (3-1).