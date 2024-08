A peça “Damas da noite”, de Elmano Sancho, apresenta-se nos dias 24 e 25 de janeiro de 2025 no Teatro Santa Isabel, no Recife, Brasil, no âmbito de uma digressão internacional, divulgou esta sexta-feira a produção.

Antes, ainda em Portugal, em 18 de janeiro de 2025, a peça estará em cena no Centro Cultural de Lagos, e, depois, em 7 de março no Teatro Miguel Franco, em Leiria, subindo ao palco do Centro Cultural de Mondim de Basto no dia 22 do mesmo mês.

Em 19 de outubro deste ano “Damas da noite” será representada no Auditório John dos Passos, na Ponta do Sol, na Madeira, refere uma nota da produção.

Estreada em maio de 2019, no Teatro Carlos Alberto, no Porto, “Damas da noite”, de Elmano Sancho, evoca a “conflituosa reviravolta de expectativas em torno do seu nascimento“, já que os pais esperavam uma rapariga, a que dariam o nome de Cléopâtre, segunda a apresentação da peça quando da estreia no Porto.

Com esta farsa, Elmano Sancho “pretende dar vida a esse outro desejado de si mesmo, como se este fosse uma espécie de duplo e existisse numa realidade paralela que ‘Damas da noite’ encena”.

Para levantar a figura ficcionada de Cleópatra, Elmano Sancho envolveu-se no mundo do transformismo, com os artistas a vestirem a pele um do outro e a tentarem ser um outro.

“São ‘flores que abrem de noite’, intérpretes de uma transformação pautada pela transgressão, o desconforto, a ambiguidade, a brutalidade dos corpos e a violência das emoções”, escreveu o encenador sobre a peça.

Através “dessa interpretação paradoxal da diferença, ‘Damas da noite’ explora a presença ou ausência de fronteiras entre realidade e ficção, ator e personagem, homem e mulher, teatro e performance, tragédia e comédia, original e cópia, interior e exterior, dia e noite”, refere a mesma nota.

A peça junta em palco Elmano Sancho e três intérpretes – Dennis Correia ou Lexa BlacK, Pedro Simões ou Filha da Mãe e Marie Carré (em vídeo) – para dar voz e corpo à Cleópatra que os seus pais desejavam e não chegou a nascer.

Com texto e encenação de Elmano Sancho, “Damas da noite” tem espaço cénico de Samantha Silva, desenho de luz de Alexandre Coelho, fotografia de Sofia Berberan e assistência de encenação de Paulo Lage.

O figurino de Elmano Sancho é de Olga Amorim, o da Filha da Mãe de Guilherme Gamito e o de Lexa BlacK de João Maria Oom.