Um total de 13 serviços de urgência de ginecologia/obstetrícia e pediatria, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo, estarão encerrados no fim de semana, informou esta quinta-feira a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Direção Executiva acrescentou que quatro serviços de urgência vão estar referenciados para o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Das 13 urgências encerradas neste período, um número “em atualização”, nove são relativas a serviços de ginecologia/obstetrícia e pediatria e sete dessas estão localizadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, informou a mesma fonte.

A Direção Executiva do SNS alerta a população para “constrangimentos nos serviços de urgência durante o próximo fim de semana” e pede aos utentes para “ligarem sempre para a linha SNS24/SNS Grávida 808242424 antes de se dirigirem a um hospital”.

“A dificuldade em garantir equipas médicas neste fim de semana agravaram os constrangimentos em alguns serviços de urgência“, salientou o organismo, na mesma nota.

A Direção Executiva do SNS frisou que “está a monitorizar a situação ao minuto, de modo a continuar a garantir o funcionamento em rede e o acesso a cuidados de saúde a quem necessita”.

“Ao ligar para a linha SNS 24/SNS Grávida – 808242424, o utente é imediatamente sujeito a uma triagem que permite aferir a resposta mais adequada para cada caso, aliviando assim as urgências para os casos verdadeiramente urgentes”, é referido no mesmo documento.

Sábado, com oito urgências fechadas de obstetrícia/ ginecologia e quatro de pediátricas, é o dia com o maior número de serviços encerrados.

No sábado e domingo estarão abertos 154 serviços de urgência.

As unidades referenciadas significam que os serviços estão reservados aos casos de urgência internos ou referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS 24.