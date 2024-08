O sorteio da Liga dos Campeões teve o condão de desligar o complicador, seguia-se a Liga Europa em moldes em tudo semelhantes ao que se vira na véspera. Depois de Sporting e Benfica terem conhecido os adversários nas oito jornadas do novo modelo competitivo da Champions, era a vez de FC Porto e Sp. Braga seguirem os passos na segunda competição da UEFA com a particularidade de haver apenas ordem de encontros este sábado, tal como a Liga milionária. No entanto, e por uma questão de ranking, as equipas nacionais partiam esta sexta-feira para o sorteio com outros argumentos favoráveis e também “perigos” diferentes.

Logo à cabeça, a colocação dos dragões no pote 1 e dos minhotos no pote 2 diminuía teoricamente o nível dos adversários que poderiam estar pela frente, sobretudo em relação aos potes das equipas com argumentos mais modestos. Em contrapartida, surgiam duas potenciais “favas” a ter em conta: a possibilidade de haver encontros que obrigassem a viagens mais longas em meses menos aconselháveis e as “armadilhas” que constavam no pote 4 com equipas que não têm estado tão presentes nas competições europeias (com o respetivo reflexo no ranking de clubes da UEFA) mas que nem por isso mostram menos qualidade, casos de Athl. Bilbao, Besiktas ou Nice. E era neste contexto que se jogava a “sorte” dos conjuntos portugueses.

Glenn Strömberg, antiga glória da Atalanta que passou pelo Benfica entre 1982 e 1984 com a conquista de dois Campeonatos e uma Taça depois de ter ganho a Taça UEFA pelo Gotemburgo, foi um dos convidados para o sorteio da prova a par de Aritz Aduriz, ex-internacional espanhol que se destacou no Athletic e que foi escolhido para embaixador da edição que terá a final no San Mamés, em Bilbau. Foram os dois avançados, sempre com a ajuda de um já famoso software, que decidiram os adversários das equipas nacionais.

✅ Home and away opponents for Pot 1 teams ????✈️#UELdraw pic.twitter.com/RCjsL46sCn — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2024

No caso do FC Porto, não foi o sorteio mais favorável mas também não se pode falar propriamente de um mau sorteio. Com Manchester United e Lazio a sair do pote 1, recordando as épocas que acabaram em vitórias europeias com José Mourinho no comando (com essa curiosidade do regresso do técnico português a Old Trafford… no comando do Fenerbahçe), os dragões terão depois pela frente as receções a Olympiacos, Midtjylland e Hoffenheim e jogos fora com Maccabi Telavive, Bodo/Glimt e Anderlecht. Já o Sp. Braga, que defronta os dois italianos do pote 1, foi sorteado de seguida com a particularidade de ter cinco adversários em comum com os dragões: Lazio, Olympiacos, Maccabi Telavive, Bodo/Glimt e Hoffenheim.

✅ Home and away opponents for Pot 2 teams ????✈️#UELdraw pic.twitter.com/WGblhkICbJ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2024

????✈️ Ecco le 8 squadre che affronteremo nella prima fase di Europa League! #UELdraw #ASRoma pic.twitter.com/8jpGnxIUYx — AS Roma (@OfficialASRoma) August 30, 2024

As datas dos jogos no grupo da Liga Europa e os compromissos do FC Porto

1.ª jornada: 25 e 26 de setembro, depois de V. Guimarães (fora) e antes do Arouca (casa)

25 e 26 de setembro, depois de V. Guimarães (fora) e antes do Arouca (casa) 2.ª jornada: 3 de outubro, depois do Arouca (casa) e antes do Sp. Braga (casa)

3 de outubro, depois do Arouca (casa) e antes do Sp. Braga (casa) 3.ª jornada: 24 de outubro, depois da Taça de Portugal e antes do AVS (fora)

24 de outubro, depois da Taça de Portugal e antes do AVS (fora) 4.ª jornada: 7 de novembro, depois do Estoril (casa) e antes do Benfica (fora)

7 de novembro, depois do Estoril (casa) e antes do Benfica (fora) 5.ª jornada: 28 de novembro, depois da Taça de Portugal e antes do Casa Pia (casa)

28 de novembro, depois da Taça de Portugal e antes do Casa Pia (casa) 6.ª jornada: 12 de dezembro, depois do Famalicão (fora) e antes do Estrela (casa)

12 de dezembro, depois do Famalicão (fora) e antes do Estrela (casa) 7.ª jornada: 23 de janeiro, depois do Gil Vicente (fora) e antes do Santa Clara (casa)

23 de janeiro, depois do Gil Vicente (fora) e antes do Santa Clara (casa) 8.ª jornada: 30 de janeiro, depois do Santa Clara (casa) e antes do Rio Ave (fora)

As datas dos jogos no grupo da Liga Europa e os compromissos do Sp. Braga

1.ª jornada: 25 e 26 de setembro, depois de Nacional (fora) e antes do Rio Ave (casa)

25 e 26 de setembro, depois de Nacional (fora) e antes do Rio Ave (casa) 2.ª jornada: 3 de outubro, depois do Rio Ave (casa) e antes do FC Porto (fora)

3 de outubro, depois do Rio Ave (casa) e antes do FC Porto (fora) 3.ª jornada: 24 de outubro, depois da Taça de Portugal e antes do Farense (casa)

24 de outubro, depois da Taça de Portugal e antes do Farense (casa) 4.ª jornada: 7 de novembro, depois de Arouca (fora) e antes do Sporting (casa)

7 de novembro, depois de Arouca (fora) e antes do Sporting (casa) 5.ª jornada: 28 de novembro, depois da Taça de Portugal e antes do AVS (fora)

28 de novembro, depois da Taça de Portugal e antes do AVS (fora) 6.ª jornada: 12 de dezembro, depois do Estoril (casa) e antes do Famalicão (casa)

12 de dezembro, depois do Estoril (casa) e antes do Famalicão (casa) 7.ª jornada: 23 de janeiro, depois do Estrela (fora) e antes do Boavista (casa)

23 de janeiro, depois do Estrela (fora) e antes do Boavista (casa) 8.ª jornada: 30 de janeiro, depois do Boavista (casa) e antes do Moreirense (fora)

Os quatro potes que estavam no sorteio da primeira fase da Liga Europa

Pote 1

Manchester United (Inglaterra), Roma (Itália), FC Porto, Ajax (Países Baixos), Glasgow Rangers (Escócia), Eintracht (Alemanha), Lazio (Itália), Tottenham (Inglaterra) e Slavia Praga (Rep.Checa)

Pote 2

Real Sociedad (Espanha), AZ (Países Baixos), Sp. Braga, Olympiacos (Grécia), Lyon (França), PAOK (Grécia), Fenerbahçe (Turquia), Maccabi Telavive (Israel) e Ferencváros (Hungria)

The teams in Pot 2 ????#UELdraw pic.twitter.com/JvtisAgrfP — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 30, 2024

Pote 3

Qarabag (Azerbiajão), Galatasaray (Turquia), Bodo/Glimt (Noruega), Plzen (Rep. Checa), Saint-Gilloise (Bélgica), Dínamo Kiev (Ucrânia), Ludogorets (Bulgária), Midtjylland (Dinamarca) e Malmö (Suécia)

