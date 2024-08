A taxa de inflação em agosto, em termos homólogos, abrandou para 1,9%, de acordo com dados preliminares do INE (Instituto Nacional de Estatística). Na inflação que exclui os produtos alimentares e energéticos — designada de subjacente — os preços subiram 2,4%, mantendo o ritmo de aumento. Com base na inflação média de 12 meses sem habitação, o que conta para a atualização das rendas, estas vão poder subir em 2025 um total de 2,16%.

Em julho, a taxa de inflação ficou nos 2,5%.

De acordo com dados do INE, os preços nos produtos energéticos caíram 1,4%, quando no mês anterior tinham aumentado 4,2%. O INE explica que esta queda de agosto de 2024 deve-se à conjugação de dois fatores: à queda mensal nos combustíveis e lubrificantes de 2,5%, mas também ao efeito do crescimento há um ano de 9,3%.

Já os produtos alimentares não transformados também tiveram uma variação negativa de 0,8% em agosto, o que compara com um aumento de 2,8% em julho. O INE indica que a fruta fresca foi o que contribuiu para esta desaceleração, também devido ao aumento que teve há um ano de 3,9%.

A variação a doze meses ainda está acima dos 2%. Segundo o INE está nos 2,3%.

Os dados finais referentes a agosto serão divulgados pelo INE a 11 de setembro.

Rendas vão poder subir 2,16%

É a inflação de 12 meses sem habitação registada em agosto que conta para a determinação do coeficiente da atualização das rendas no ano seguinte. E em agosto, de acordo com dados preliminares, atingiu 2,16%, pelo que será esse o montante que os senhorios poderão fazer repercutir no aumento da renda.

Em 2024 foi permitido aos senhorios aumentarem até 6,94% a rendas habitacionais e não habitacionais, desde que não sejam antigas (anteriores a 1990), tendo o anterior Governo avançado com um apoio para que os inquilinos não sentissem a totalidade do aumento. O Governo decidiu apoiar os inquilinos para que, no final, só sentissem um aumento máximo de 2%, no caso de atingirem uma taxa de esforço com a renda de 35% do rendimento. No ano anterior tinha sido aplicado um teto de subida de 2%.

A atualização definida pela inflação é um máximo, pelo que os senhorios podem optar por fazer subidas menores.