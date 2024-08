A Linha SNS Grávida atendeu nos primeiros três meses de funcionamento 24.901 utentes, das quais 17.317 foram encaminhadas para um serviço de urgência, informaram esta sexta-feira os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

“Entre 1 de junho e 28 de agosto, a Linha SNS Grávida (SNS 24) atendeu 24.901 chamadas”, indicaram os SPMS, em resposta à agência Lusa, adiantando que do total de triagens feitas, 3.566 grávidas foram aconselhadas a ficar em autocuidados, 3.586 foram referenciadas para os cuidados de saúde primários, 17.317 para os cuidados de saúde hospitalares e 432 para o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A Linha SNS Grávida — acessível através do mesmo número do SNS 24 (808 24 24 24) — é uma medida do Plano de Emergência e de Transformação da Saúde, que facilita a resposta à procura de urgências de ginecologia/obstetrícia, enquanto área em que se sentem maiores dificuldades no SNS.

Através deste contacto com a Linha SNS Grávida, a utente é imediatamente encaminhada para o serviço mais próximo da sua área de residência.

A Linha SNS Grávida está disponível desde o dia 1 de junho.