O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros vai efetuar uma visita oficial a Timor-Leste entre 12 e 14 de setembro, anunciou hoje o ministério tutelado por Paulo Rangel, em comunicado na rede social X.

A mensagem do MNE no dia em que se assinalam 25 anos do referendo de Timor-Leste. pic.twitter.com/Ayu60aKtZ9 — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) August 30, 2024

A visita, a primeira oficial do ministro, é anunciada quando Timor-Leste assinala o 25.º aniversário do referendo pela independência. A deslocação de Paulo Rangel, acontece “no quadro deste ciclo de comemorações (…) associando-se a este momento histórico, com o propósito de aprofundar e potenciar o excelente relacionamento bilateral”, pode ler-se na mesma nota.

Em Díli, onde representou o Governo nas comemorações, o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação disse à agência Lusa que Portugal vai tentar reforçar a verba da cooperação com Timor-Leste no próximo programa, a assinar “muito em breve”.

Nuno Sampaio referiu que o anterior Programa Estratégico de Cooperação (PEC), que termina no final deste ano “teve uma execução máxima” e até “ultrapassou o valor dos 70 milhões de euros que estavam programados”.

O governante adiantou que o atual Governo vai manter a Estratégia para a Cooperação 2030, definida pelo executivo anterior, mas dar-lhe continuidade com “mais empenho” e “mais dinâmica”.

Nuno Sampaio referiu que vai prosseguir este plano por entender que se trata de “uma estratégia do Estado português”.

O secretário de Estado disse, no entanto, que se trata de uma “estratégia flexível, que a todo o momento, quando necessário, sofrerá adaptações e, se possível, com o reforço daquilo que é o trabalho no ensino e na língua portuguesa” e com prioridade para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste.