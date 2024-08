Os jardins do Palácio de Belém vão receber entre os dias 5 e 8 de setembro a 7.ª edição da Festa do Livro com um programa que contará, além das leituras, com concertos, sessões de cinema e debates.

A 7.ª edição desta iniciativa de Marcelo Rebelo de Sousa será organizada em colaboração com a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), com entrada livre ao público, segundo uma nota divulgada esta sexta-feira no site da Presidência da República.

De acordo com o programa, para o primeiro dia está reservada uma exibição, no quadro das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, do filme “As armas e o povo”, de 1975, assinado pelo Colectivo dos Trabalhadores da Atividade Cinematográfica.

A animação musical ficará a cargo da rapper portuense Capicua, que vai atuar na noite do dia 6, do cantor Fernando Daniel, no dia 7 de setembro, e no último dia subirá ao palco a banda lisboeta Capitão Fausto. Todos os concertos estão marcados para as 21h30.

Durante os dias 7 e 8, a programação da edição deste ano da Festa do Livro vai contar também com dois debates sob a moderação de Pedro Mexia, consultor cultural do Presidente da República.

O primeiro, marcado para as 17h00 do dia 7 de setembro, lembrará Luís Vaz de Camões — poeta cujos 500 anos de nascimento se celebram este ano —, terá como título “Camões Hoje” e vai contar com a presença dos investigadores Inocência da Mata e José Pedro Serra.

O segundo debate, no dia 8, será entre a investigadora Susana Peralta e o ex-deputado do PSD Miguel Morgado e terá como título “Mudanças e lideranças”.