A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu recentemente mais de 6,5 toneladas de cocaína, que entrou em território nacional por via marítima, num armazém da região centro e deteve três pessoas, informou esta sexta-feira aquela policia criminal.

Se as 6,5 toneladas de droga chegassem aos circuitos ilícitos de distribuição, seria suficiente para a composição de pelo menos 65 milhões de doses individuais de cocaína, indica a PJ, em comunicado.

A polícia adianta que no âmbito da operação “Tártaro” deteve esta semana três suspeitos de nacionalidade portuguesa de integrarem uma organização criminosa transnacional dedicada à introdução de grandes quantidades deste tipo de droga no continente europeu.

No âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que contou com a colaboração da Autoridade Tributária, foram apreendidos só esta semana cerca de 3.600 quilos de cocaína, num armazém na região centro do país.

A droga apreendida tinha chegado dias antes por via marítima, no interior de um contentor de farinha de soja, proveniente de um país da América Latina.

“No âmbito do mesmo inquérito, em junho passado, a PJ havia já apreendido mais 2.952 quilogramas de cocaína num armazém na região de Lisboa, pertencente a uma empresa que legalmente havia importado de um país da América Latina vários contentores com fruta onde a droga vinha dissimulada, empresa essa que era alheia a todo o esquema criminoso”, é referido na nota.

No decorrer da operação, na qual foram realizadas várias buscas domiciliárias e não domiciliárias, foram também apreendidos de diversos automóveis de alta gama, bem como de diversos objetos e documentação com interesse probatório.

Na nota é ainda referido que as investigações prosseguem.