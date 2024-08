O Real Madrid voltou esta quinta-feira a desiludir no arranque da Liga espanhola de futebol, com novo empate fora de portas, desta com o Las Palmas (1-1), no fecho da terceira jornada, com Kylian Mbappé novamente em branco.

Depois de ter marcado na estreia pelos merengues na Supertaça europeia com a Atalanta (2-0), Mbappé segue sem ‘faturar’ na La Liga e o campeão Real Madrid voltou a ‘tropeçar’, desta vez nas Canárias, já depois do 1-1 em Maiorca na ronda de estreia.

Moleiro, logo aos cinco minutos, deu vantagem ao Las Palmas, mas a primeira vitória da equipa da casa no campeonato ficou adiada para mais tarde, com Vinícius Júnior a salvar um ponto para a equipa de Carlo Ancelotti, aos 69, na marcação de uma grande penalidade.

Após a terceira ronda, o Real soma apenas cinco pontos e já está a quatro do eterno rival FC Barcelona, que lidera de forma isolada. Já o Las Palmas, que luta normalmente pela manutenção, segue com dois.