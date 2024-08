Os Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) estão a trabalhar na preparação de um estudo prospetivo sobre a possibilidade de passagem destes serviços a empresa municipal, revelou esta sexta-feira a Câmara.

“Os SMTUC [Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra] encontram-se a trabalhar na preparação do estudo prospetivo/prévio referente à possibilidade da passagem dos SMTUC a empresa municipal, com vista a poder responder ao apelo dos trabalhadores, que pediram um estudo para uma melhor análise dessa possibilidade”, afirmou fonte oficial da Câmara de Coimbra, em resposta a perguntas enviadas pela agência Lusa.

A Câmara iniciou recentemente uma discussão em torno da possibilidade de transformar os SMTUC numa empresa municipal, tendo desafiado os trabalhadores a abordar essa possibilidade.

Em plenário realizado em julho, os trabalhadores dos SMTUC recusaram-se a apresentar uma proposta de empresarialização, mas admitiram abertura para discutir o assunto, considerando que seria necessária mais informação sobre esse processo, afirmou, na altura, uma dirigente sindical.

De acordo com fonte do município, a preparação do estudo surge no sentido do pedido feito pelos trabalhadores, numa reunião tida com o conselho de administração dos SMTUC.

Segundo a Câmara de Coimbra, a empresarialização poderia ser uma solução para resolver alguns problemas que afetam o funcionamento dos Transportes Urbanos de Coimbra, nomeadamente a falta de motoristas, a “impossibilidade legal” de melhoria das condições remuneratórias e um “ciclo de decisão excessivamente moroso e burocrático face à necessidade de articulação com executivo camarário e Assembleia Municipal”.

Fonte da autarquia admitiu que, de momento, ainda não é possível perceber se o tal estudo prospetivo será feito “com meios próprios” ou recorrendo à contratação de terceiros, vincando, no entanto, que, face à atual situação dos SMTUC, pretende-se que os prazos para a realização do mesmo “sejam o mais curtos possível”.

Está prevista a partilha de informação mais detalhada para melhor análise pelos trabalhadores, podendo esta informação não constituir ainda o estudo na sua versão final e formal, mas que dê resposta aos pontos que suscitam maior preocupação aos trabalhadores, em particular, forma jurídica da empresa, vínculo laboral dos atuais trabalhadores, garantia de financiamento e equilíbrio financeiro”, aclarou o município.

Na resposta à Lusa, a Câmara de Coimbra recordou ainda a existência de uma experiência de uma empresa municipal com êxito no concelho, a Águas de Coimbra.