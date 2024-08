Em Alvalade, Sporting e FC Porto defrontaram-se no segundo clássico da temporada, desta feita a contar para a quarta jornada do Campeonato Nacional. Fora das quatro linhas, a partida ficou marcada por uma imagem que evidencia o novo normal do futebol português: Frederico Varandas e André Villas-Boas sentaram-se lado a lado na tribuna presidencial. O desafio contou ainda com um homenagem a Sven-Göran Eriksson e aos militares que morreram no rio Douro e muita pirotecnia, dentro e fora do relvado.

Apesar do equilíbrio, o Sporting acabou por levar melhor, com Gyökeres a fazer o golo aos 72 minutos, de penálti. Este foi o 50.º tento do sueco de leão ao peito. Já nos descontos, Geny Catamo voltou a aparecer num clássico e fixou o resultado final em 2-0. Com este triunfo, os leões isolaram-se, à condição, na liderança da Primeira Liga. Veja as melhores imagens do clássico.