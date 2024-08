O Boavista e o Estoril Praia empataram hoje 0-0, em encontro da quarta jornada da I Liga de futebol, resultado que deixa os ‘axadrezados’ mais desafogados em relação à zona baixa da tabela.

A equipa boavisteira, que entrou vitoriosa no campeonato, somou o terceiro jogo sem vencer e sem marcar qualquer golo, perante um Estoril Praia que ainda não venceu e que somou o segundo empate consecutivo, ambos a 0-0.

Após esta igualdade, o Boavista ocupa para já o 10.º lugar, com quatro pontos, enquanto os ‘canarinhos’ estão no 15.º posto, com dois.