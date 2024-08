O secretário-geral do PCP acusou este sábado o Chega e o PS de fazerem uma “novela” sobre o próximo Orçamento do Estado, quando “farão tudo” para que o documento passe por alegadamente corresponder aos seus interesses.

Questionado sobre as recentes declarações do PS e do Chega pondo-se de parte da aprovação do próximo orçamento, Paulo Raimundo considerou que estes partidos “farão tudo para que o orçamento passe”, mas que lhes “convém que não seja uma passadeira vermelha, que haja aqui uma certa novela, uns gritos, uns empurrões e tal”.

À margem de uma visita ao Hospital Garcia de Orta, Setúbal, o líder do PCP criticou a atenção dada a estas negociações, apontando que não foi dado a conhecer ainda nenhum detalhe sobre o conteúdo do Orçamento do Estado para 2025.

“Uns saem, outros entram, outros enchem o peito, outros mandam cartas, outros escrevem respostas, outros dizem que vão sair de coisas onde nunca estiveram… É uma novela. E pronto, nós entretemos-nos com a novela”, atirou Raimundo.

Para o secretário-geral do PCP, o país terá “um orçamento no seguimento do programa e das opções do Governo”, que, alegou, responderá aos interesses dos grupos privados de saúde, da grande distribuição e da banca e não aos interesses de quem trabalha.

Esta sexta-feira, durante a Academia Socialista,a líder parlamentar do PS avisou que o partido não contribuirá para a aprovação de um Orçamento do Estado “de direita” e que só vai permitir que este “Governo ultraminoritário continue” se as suas políticas forem boas.

Já o presidente do Chega, André Ventura, anunciou no mesmo dia que o partido se retira das negociações para o Orçamento do Estado para 2025 e que “com toda a probabilidade votará contra” o documento.