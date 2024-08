Mais de quatro milhões de hectares de floresta foram destruídos pelo fogo na Bolívia só em junho, julho e agosto, segundo um estudo da Fundación Tierra.

Segundo o investigador da fundação Efraín Tinta, citado pela Europa Press, as províncias mais afetadas pelo fogo foram Santa Cruz, com 2,6 milhões de hectares, Beni, com 1,3 milhões de hectares, e La Paz, com 18.990 hectares.

O município mais afetado pelos incêndios foi o de San Matias, onde arderam 1.253.505 hectares, 48,6% do território daquele município, de acordo com imagens de satélite e de pontos quentes fornecidas pelos satélites MODIS e VIIRS da agência espacial norte-americana, NASA, referentes aos últimos três meses.

Um total de 69 municípios foram afetados pelos incêndios na Bolívia, sobretudo em Santa Cruz (36) e Beni (17).

O estudo detetou ainda uma mudança no padrão habitual de incêndios na Bolívia, com um início mais precoce e maior intensidade, especialmente nos departamentos de Beni e Santa Cruz, o que reflete uma situação alarmante, refere a Europa Press.

“Até agosto, foram registados cerca de 2.000 focos de incêndio em todo o país, o que indica um comportamento atípico e preocupante em relação aos anos anteriores”, explicou o investigador.