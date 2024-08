Depois da Supertaça, nova Supertaça. Na luta pelo troféu de melhor equipa da Península Ibérica, o cenário não jogava a favor das formações portuguesas. Nas duas edições disputadas, o Barcelona levou a melhor em ambas, vencendo sempre a final contra o campeão português. A tendência era difícil de se inverter e, à semelhança do que aconteceu em 2022 e 2023, antevia-se novo encontro entre os campeões na final.

A jogar em casa, o Torrelavega pretendia quebrar o histórico e apurar-se para a final da Supertaça Ibérica. A partida até começou de feição para os leões que, com um início forte e confiante, chegaram aos cinco minutos a vencer por três golos (2-5). Contudo, os espanhóis começaram a equilibrar a partida e aproveitaram a ineficácia do Sporting para saltarem para a frente do marcador (11-7). A fechar o primeiro tempo, a equipa da casa continuou por cima e regressou ao balneário com cinco golos de vantagem (17-12).

Na etapa complementar, o campeão nacional continuou longe do nível habitual, mas conseguiu reduzir a desvantagem e começou a crescer na partida (19-18). Contudo, tudo mudou rapidamente e o Torrelavega voltou a disparar no marcador, levando Ricardo Costa a pediu o time-out. No reatamento, os leões voltaram a empatar o desafio, que ficou relançado na ponta final (21-21). Nessa fase, os espanhóis voltaram a dispor de uma vantagem de três golos (24-21), só que o Sporting arriscou e colheu os frutos nos últimos minutos, levando o jogo para os livres de sete metros (27-27). No derradeiro lance, Mohamed Aly impediu o golo espanhol num livre de sete metros. No desempate, o guarda-redes voltou a ser decisivo e os leões venceram por 0-3, apurando-se pela primeira vez para a final da Supertaça Ibérica.

#AndebolSCP | ⏹️ Garra de Leão… e um ???? para a final da Supertaça Ibérica ????#SCPBMT // ???? 30-27 ???? pic.twitter.com/sRuMrC34g8 — Sporting CP – Modalidades (@SCPModalidades) August 31, 2024

Na segunda meia-final, entre o campeão espanhol e europeu Barcelona e o vice-campeão português FC Porto, a tarefa lusitana era bem mais complicada. E isso confirmou-se com o decorrer do jogo. Na primeira metade, os catalães dominaram completamente os portistas e chegaram ao intervalo com uma vantagem clara (24-17). No segundo tempo, o calor e a humidade tomaram conta do jogo e dificultaram a tarefa das duas equipa. Ainda assim, os dragões conseguiram equilibrar a partida, mas acabaram com uma derrota por oito golos de diferença (39-31). Desta forma, os blaugranas estão pela terceira edição seguida na final e procuram chegar ao tri diante do Sporting. A final acontece às 17h15 deste domingo. Pelas 15 horas, Torrelavega e FC Porto decidem o terceiro lugar.