Seis pessoas ficaram feridas, uma delas uma menina de 3 anos, numa colisão entre dois automóveis ocorrida hoje na Estrada Nacional 390 (EN390), no concelho de Santiago do Cacém, que está cortada ao trânsito, revelou a GNR.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou que as autoridades receberam às 13:57 o alerta para o acidente, que aconteceu na EN390 junto a S. Domingos, Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal.

Fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR acrescentou à Lusa que a “colisão frontal”, que envolveu duas viaturas ligeiras de passageiros, provocou “seis feridos, dos quais cinco graves e um leve”.

“Os feridos, três do sexo masculino e três do sexo feminino, têm entre 3 e 83 anos”, disse também a fonte da guarda, precisando que o ferido leve “é uma menina de 3 anos”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com o Comando Sub-Regional de Emergência e proteção Civil do Alentejo Litoral, por volta das 13:35, os feridos ainda estavam “a ser avaliados no local”, onde já se encontra um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Devido às viaturas acidentadas e também por causa do helicóptero, que aterrou na própria via, o trânsito estava cortado nos dois sentidos naquele troço da EN390 junto a S. Domingos, cerca das 15:40, segundo a GNR.

Para o local foram mobilizados, além do helicóptero, 28 operacionais, apoiados por 11 veículos, incluindo meios dos bombeiros, GNR e INEM.