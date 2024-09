O Presidente da República felicitou hoje os atletas portugueses Cristina Gonçalves, ouro em boccia BC2, e Diogo Cancela, bronze nos 200 metros estilos SM8, pelas conquistas nos Jogos Paralímpicos Paris2024.

“Neste dia de grandes conquistas do desporto paralímpico nacional, o Presidente da República felicita, com grande júbilo, Cristina Gonçalves pela sua medalha de ouro no torneio individual de boccia (BC2), nos Jogos Paralímpicos de Paris2024”, pode ler-se na mensagem publicada por Marcelo Rebelo de Sousa na página da presidência, tendo ainda desejado à atleta e parceiros “as maiores venturas para as provas coletivas que se aproximam e para as quais irão sempre contar com o apoio de todos os portugueses”.

Também Diogo Cancela recebeu uma mensagem de felicitações de Marcelo Rebelo de Sousa.

“O Presidente da República felicita o nadador Diogo Cancela pela medalha de bronze obtida na prova de 200 metros estilos (SM8) nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, deixando-lhe uma palavra de apoio e incentivo para as restantes provas em que ainda vai competir”, pode ler-se.

Cristina Gonçalves, que soma em Paris2024 a sua sexta participação em Jogos, conseguiu na Arena Paris Sul a sua quarta medalha paralímpica, a primeira em competições individuais, ao derrotar na final a sul-coreana Soyeong Jeong, por 4-1, pelos parciais 1-0, 2-0, 1-0 e 0-1.

Já Diogo Cancela, que não tem o braço direito e é vice-campeão do mundo da disciplina, conquistou hoje a medalha de bronze na prova dos 200 metros estilos SM8 dos Jogos Paralímpicos Paris2024, em prova disputada na lotada Arena Paris La Defense.