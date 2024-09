A circulação rodoviária já foi normalizada na Estrada Nacional 390 (EN390), no concelho de Santiago do Cacém, após uma colisão rodoviária ocorrida este domingo ter implicado o corte temporário do trânsito, revelou a Proteção Civil.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou que este troço da EN390, junto a S. Domingos, concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, foi reaberto ao trânsito às 17:09.

A circulação rodoviária tinha sido cortada na sequência de uma colisão, envolvendo duas viaturas ligeiras de passageiros, para a qual as autoridades foram alertadas às 13:57.

Fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR acrescentou à Lusa que a “colisão frontal” provocou “seis feridos, dos quais cinco graves e um leve”.

“Os feridos, três do sexo masculino e três do sexo feminino, têm entre 3 e 83 anos”, disse também a fonte da guarda, precisando que o ferido ligeiro “é uma menina de 3 anos”.

Segundo o comando sub-regional da proteção civil, dois dos feridos graves foram transportados para o hospital de Beja, enquanto as outras vítimas foram levadas para unidades hospitalares em Lisboa.

Destas, precisou, dois feridos graves foram para o Hospital de S. José, um deles helitransportado, e um grave e o ferido ligeiro para o Hospital de Santa Maria.

O acidente na EN390 implicou a mobilização de um total de 28 operacionais, apoiados por 11 veículos e um helicóptero, incluindo meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica.