O Governo, representado pelos ministros das Finanças e das Infraestruturas, tem marcada para esta segunda-feira uma reunião com o presidente executivo da Lufthansa, Carsten Spohr. Segundo o Corriere della Sera, que avançou a notícia da reunião, o encontro foi pedido pela companhia alemã e em cima da mesa está a possibilidade de vir a comprar uma fatia de, numa primeira fase, 19,9% na TAP Air Portugal.

O negócio pode estar avaliado entre 180 a 200 milhões de euros e, se for em frente, não deverá estar concluído antes do primeiro trimestre de 2025. O jornal italiano escreve que este não é o primeiro encontro entre o grupo alemão e elementos do Governo português e que a reunião desta semana servirá para “conhecer as intenções do acionista público”. O Eco e o Negócios acrescentam que Joaquim Miranda Sarmento e Miguel Pinto Luz vão participar na reunião desta segunda-feira.

O Governo de Luís Montenegro já reiterou a intenção de avançar com a privatização da companhia aérea e o presidente executivo da TAP, Luís Rodrigues, disse em julho que o processo deverá ser relançado em setembro, garantindo que a empresa está “preparada para qualquer cenário”.

A Lufthansa revelou há um ano que tinha interesse na privatização da transportadora nacional. Outras empresas também já mostraram interesse, como os grupos Air France-KLM e IAG.

A TAP registou no primeiro semestre um lucro de 400 mil euros, uma queda de 98% face ao mesmo período do ano passado. Este resultado positivo deve-se aos lucros de 72,2 milhões de euros apurados no segundo trimestre.