Os 22 ocupantes do helicóptero Mi-8T que se despenhou no sábado na península de Kamchatka, no extremo oriente da Rússia, morreram no acidente, segundo dados preliminares divulgados este domingo pela comissão que investiga o caso.

“As primeiras informações indicam que os membros da tripulação e os passageiros morreram. Não há sobreviventes“, declarou uma fonte da comissão, citada pela agência Interfax.

O Ministério da Rússia para as Situações de Emergência informou, por sua vez, que os socorristas que se encontram no local do acidente encontraram, até ao momento, os corpos de 17 pessoas e continuam à procura dos outros cinco ocupantes do Mi-8T.

O helicóptero, com três tripulantes e 19 passageiros, havia descolado de uma zona do vulcão Vachkazhets e dirigia-se para a cidade de Nikolaevka, situada a 17 quilómetros a sudoeste do aeroporto internacional de Elizovo.

A aeronave acidentada pertence à companhia aérea Vitiaz-Aero.

Fonte da investigação citada pela agência russa indicou que a causa mais provável do acidente será “um erro de pilotagem em condições meteorológicas adversas”.

Acrescentou também que não se descarta a possibilidade de o Mi-8T ter sofrido uma falha mecânica.