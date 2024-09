De forma muito inesperada, Steven Bergwijn acabou por ser um dos nomes mais mediáticos do último dia do mercado de verão em Portugal. Não necessariamente pela sua própria transferência, mas pelo efeito dominó dessa transferência — que afastou Galeno do Al Ittihad e da Arábia Saudita e fez com que o FC Porto não encaixasse 50 milhões de euros que a dada altura pareciam praticamente certos.

Ora, nos Países Baixos, de forma natural, a história está a ser outra. O avançado de 26 anos que era uma das referências ofensivas do Ajax mudou-se para o Al Ittihad a troco de 25 milhões de euros e deixou a Europa depois de também já ter representado PSV e Tottenham. Algo que, para Ronald Koeman, o deixa desde já afastado dos planos da seleção neerlandesa.

????????????️| Ronald Koeman: “Steven Bergwijn goes to Saudi Arabia at age 26. It's clear that this has nothing to do with sportive ambition.

“His book with the Dutch National Team is closed. He probably knows what I would have said this.” ???????????? pic.twitter.com/akWxjBkzse

