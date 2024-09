Macau emitiu esta terça-feira o sinal de alerta número 1 face à aproximação da tempestade tropical Yagi, que entrou no mar do Sul da China, disseram os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) do território.

O centro da tempestade tropical encontra-se “a menos de 800 quilómetros” de Macau, indicaram os SMG, prevendo que o território venha a ser afetado à medida que, nos próximos dois dias, o Yagi “atravesse a parte setentrional do mar do Sul da China” em direção a noroeste, “deslocando-se aproximadamente para a área entre a península de Leizhou e a ilha de Hainão”.

De acordo com as previsões atuais, o Yagi vai “intensificar-se e aproximar-se da costa meridional chinesa entre o final de quarta-feira e quinta-feira”.

Assim, “os ventos em Macau vão intensificar-se e os aguaceiros e as trovoadas vão tornar-se mais frequentes, com uma maior probabilidade de emissão do sinal de tempestade tropical número 3 nessa altura”, referiram os SMG.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, cuja emissão depende da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.

Em setembro de 2018, o tufão Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves no território.

Um ano antes, o Hato, considerado o pior tufão em mais de 50 anos a atingir o território, causou dez mortos e 240 feridos.