Dois homens foram detidos por alegada tentativa de homicídio de outros dois, na via pública, junto a um estabelecimento de diversão noturna em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, indicou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, esta força de investigação criminal adianta que os factos ocorreram na madrugada de sábado, na via pública, junto a um estabelecimento de diversão noturna, em Gaia.

“Na ocasião, os suspeitos, ainda no interior do estabelecimento e por motivo fútil, envolveram-se numa discussão com as vítimas, suas desconhecidas. Já no exterior, muniram-se de um ferro e, atuando em conjugação de esforços, agrediram-nas com extrema violência, visando particularmente a região da cabeça”, explica a PJ.

Na sequência “da violenta agressão, as vítimas careceram de assistência hospitalar de urgência, encontrando-se uma delas internada em estado grave”, lê-se ainda no comunicado.

Os detidos, de 33 e 34 anos, vão ser presentes a um juiz de instrução criminal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

Os arguidos estão indiciados pela prática de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada.